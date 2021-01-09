'Эпицентр' в Киеве закрылся, соблюдать карантин научила Нацгвардия. Фото

Гипермаркет "Эпицентр" в Киеве, который работал не смотря на запреты локдауна, а потом неожиданно закрылся, утром 9 января так и не начал работу.

Об этом рассказал корреспондент OBOZREVATEL. По его словам, недалеко от гипермаркета дежурит Национальная гвардия и Национальная полиция. Заказы принимаются онлайн.

Отметим, накануне, 8 января, в первый день локдауна, журналисты OBOZREVATEL проверили несколько "Эпицентров" в некоторых городах Украины. С утра они были открыты, но продавались только продукты питания. Остальные группы товаров продавались по такой схеме: продавцы выписывали накладную на товар и печатали документ, где указывали "онлайн заказ". Сам же товар оплачивался уже на кассе.

После обеда магазины неожиданно объявили о закрытии и начали принимать только онлайн-заказы.

Напомним, OBOZREVATEL также проверил, как соблюдается запрет на торговлю в некоторых магазинах и базарах Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в последний день перед зимним локдауном, 7 января, люди устроили массовые гуляния. Украинцы пошли развлечься в торговые центры страны.