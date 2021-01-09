'Епіцентр' у Києві закрився, дотримуватися карантину навчила Нацгвардія. Фото

Гіпермаркет "Епіцентр" у Києві, який працював не зважаючи на заборони локдауну, а потім несподівано закрився, вранці 9 січня так і не розпочав роботу.

Про це розповів кореспондент OBOZREVATEL. За його словами, недалеко від гіпермаркету чергує Національна гвардія і Національна поліція. Замовлення приймаються онлайн.

Відзначимо, напередодні, 8 січня, в перший день локдауну, журналісти OBOZREVATEL перевірили кілька "Епіцентрів" у деяких містах України. Зранку вони були відкриті, але продавали тільки продукти харчування. Решта груп товарів продавалися за такою схемою: продавці виписували накладну на товар і друкували документ, де вказували "онлайн замовлення". Сам же товар оплачувався вже на касі.

Після обіду магазини несподівано оголосили про закриття і почали приймати тільки онлайн-замовлення.

Нагадаємо, OBOZREVATEL також перевірив, як дотримується заборона на торгівлю в деяких магазинах і базарах Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в останній день перед зимовим локдауном, 7 січня, люди влаштували масові гуляння. Українці пішли розважитися в торгові центри країни.