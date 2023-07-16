Экс-президенту 'Мотор Сечи' Богуслаеву продлили арест

Шевченковский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей без возможности внесения залога для Вячеслава Богуслаева, экс-президента компании "Мотор Сич", по подозрению в государственной измене. Новый срок содержания под стражей останется в силе до 9 сентября.

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Об этом рассказал адвокат Богуслаева Руслан Волынец. Сторона защиты отвергает все обвинения в адрес Богуслаева.

Согласно заявлениям адвоката, заседание по делу Вячеслава Богуслаева состоялось 12 июля.

Обвинение просило продление срока ареста, основываясь на следующих обстоятельствах:

Богуслаев может попытаться скрыться или покинуть страну; у него имеется гражданство России;

существует риск влияния на свидетелей и на ряд предприятий, включая те, которые связаны с производством вертолетов;

также существует опасность уничтожения или искажения определенных материальных доказательств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Богуслаев, а также начальник Департамента внешнеэкономической деятельности АО "Мотор Сич" были задержаны 22 октября 2022 года. Сейчас Богуслаев находится в СИЗО, он отрицает все обвинения.

– В марте бывший директор АО "Мотор Сич" написал письмо в Офис президента Украины с просьбой добавить его в список на обмен с РФ.

– Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных, но только после того, как он даст показания. Богуслаеву уже 84 года, поэтому остаток жизни он может провести в тюрьме.

– Богуслаев скрыл недвижимость в Москве. Речь идет о по меньшей мере двух объектах. Также у экс-президента "Мотор Сичи" нашли паспорт РФ, выданный в 2000 году.

– Кроме того, была найдена компания в России, которая с начала вторжения продала запчастей почти на 2 млн. По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения РФ Богуслаев распорядился демонтировать лопасти с вертолетов, чтобы украинские военные не смогли на них летать. Также по его инициативе были скрыты документы на авиаоборудование.

– У семьи Богуслаева обнаружили недвижимость на Лазурном берегу Франции.