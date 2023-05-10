Написал Ермаку на русском языке: Богуслаев попросил обменять его в Россию. Заявление

Бывший президент корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в сотрудничестве с РФ и коллаборационной деятельности, попросился в Россию. Он написал письмо в Офис президента с просьбой внести его фамилию в список на обмен пленными со страной-агрессором.

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Письмо, адресованное главе ОП Андрею Ермаку, оказалось в распоряжении издания "Радио Свобода". Оно было написано 20 марта 2023 года.

Примечательно, что заявление руководству Украины Богуслаев написал на русском языке. В документе стоит его подпись с примечанием: "Богуслаев, пенсионер, инвалид І группы".

"Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией", – написал экс-президент "Мотор Сичи".

Как известно, в Украине Богуслаеву инкриминируют пособничество государству-агрессору России, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и противодействие Вооруженным силам Украины.

Его, а также начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия, было задержано 22 октября 2022 года. Богуслаев находится в СИЗО, все обвинения отвергает.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Богуслаева могут обменять на украинских военнопленных. Но это станет возможным только после того, как подозреваемый в госизмене даст показания.

Глава СБУ отметил, что Богуслаеву уже 84 года, поэтому он до конца жизни может находиться в тюрьме.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также допустил возможный обмен Богуслаева на находящихся в плену украинских военных. Он привел пример обмена 215 украинских военнопленных на кума российского диктатора Путина Виктора Медведчука. В то же время Подоляк отметил, что пока решения о возможном обмене нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Богуслаев, который находится под стражей по подозрению в госизмене, скрыл недвижимость в Москве. Речь идет о по меньшей мере двух объектах недвижимости.

Также выяснилось, что у экс-президента "Мотор Сичи" есть паспорт гражданина России. Народному депутату четырех созывов в Украине российское гражданство было выдано в 2000 году.

Также у Богуслаева была найдена компания в РФ, которая с начала вторжения продала запчастей почти на $2 миллиона. В то же время, накануне полномасштабного вторжения России он приказал демонтировать лопасти с вертолетов, чтобы украинские военные не смогли на них летать. Также по его инициативе были спрятаны документы на авиационное оборудование.

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