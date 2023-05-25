Дом за 800 тыс. евро: у семьи Богуслаева обнаружили еще одну недвижимость на Лазурном побережье Франции. Фото

У семьи подозреваемого в государственной измене Вячеслава Богуслаева нашли еще одну недвижимость на Лазурном побережье Франции. Она принадлежит компании, о которой до сих пор не было известно.

Видео дня

Ее бенефициаром является сын Вячеслава Богуслаева Александр, бывший заместитель председателя наблюдательного совета "Мотор Січі". Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы".

Отмечается, что Александр Богуслаев вместе со своим бизнес-партнером Сергеем Шинкаренко владеет фирмой SCI Saint Petr. На эту фирму оформлена квартира, подвал, парковочное место и гараж в жилом комплексе Parc Saint Paul в Валлорисе. Примечательно, что стоимость имущества оценивается в 800 000 евро.

Это не единственная недвижимость во Франции, которой Богуслаев и Шинкаренко владеют сообща. Ранее стало известно, что на фирму SCI SLAVA, бенефициарами которой они являются, зарегистрирован дом на бульваре восьмого Эдуарда в Ницце стоимостью 1 миллион 620 тысяч евро.

Напомним, СБУ задержала Вячеслава Богуслаева 22 октября 2022 года. У него дома были проведены обыски и изъяты раритетные автомобили, огнестрельное оружие, скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.

Украинские правоохранители установили, что бывший президент предприятия "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев сотрудничал с террористами "ДНР". Даже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он осуществлял финансирование террористической организации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее СМИ сообщили, что Богуслаев в разгар полномасштабной войны с РФ блокировал передачу вертолета Ми-2 украинским разведчикам. Он отдавал приказы своим подчиненным всеми силами саботировать этот процесс;

– СБУ установила, что экс-президент корпорации приказал подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него. По указанию Богуслаева, с вертолета были сняты лопасти и выведены из строя механизмы, отвечающие за работу основного винта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!