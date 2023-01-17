Дефицит электроэнергии ощутим: в YASNO рассказали, что будет со светом в среду

В Киеве в среду, 18 января, возможны отключения электроэнергии на уровне вторника. Дело в том, что дефицит электроэнергии сохраняется и он довольно ощутим.

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По словам генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко, 17 января столица имела ограничение в 952 МВт. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

"Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений, к плановым, стабилизационным. Графики не действуют… На завтра прогнозируемые ограничения такие же, как сегодня. Сказать, удержимся ли мы в графиках завтра, пока сложно", – отметил Коваленко.

Он заявил, что несмотря на то, что все киевляне стараются экономить электричество и за окном стало теплее, объемы потребления пока не падают.

"Почему так? Вероятнее всего, дело в отложенном потреблении, когда после возобновления поставок мы начинаем "наверстывать". Заряжаем то, что село, делаем что-то не успевшее, пока света не было. И это нормально. Как только лимиты от "Укрэнерго" станут больше и мы сможем вернуться к графикам, то и отложенный спрос начнет спадать", – добавил Коваленко.

Также он объяснил роль каждого звена в энергетической системе на простой аналогии.

"Разделим энергосеть на блоки. Первый блок – это то, о чем я говорил вчера – генерация. АЭС как основной производитель, ТЭС и ТЭЦ – как балансировщики, гидроэлектростанции, которыми тоже пытаются балансировать, ветровые, солнечные станции – источники, постоянно дающие определенные объемы электроэнергии. Сейчас есть недостаток генерации и на АЭС, и на тепловых станциях. После последней атаки повреждены 9 блоков ТЭС", – сказал Коваленко.

Второй блок, по его словам, это магистральные сети, которые администрирует НЭК "Укрэнерго". И они имеют повреждения.

"Третий блок – операторы систем распределения в регионах. Они регулируют наше потребление, выполняя лимиты, устанавливаемые "Укрэнерго". Повреждена и их сетевая инфраструктура. Четвертый блок – поставщики, среди которых и YASNO. Мы собственно закупаем электроэнергию на рынке и передаем ее нашим клиентам, создаем сервисы для быстрого взаимодействия", – заявил гендиректор компании.

YASNO он сравнил с супермаркетом, по типу, сколько привезли, столько и продается.

"Мы стараемся держать вас в курсе всего происходящего в системе, работаем над тем, чтобы вам все было удобно и понятно. Но гарантировать поставку продукции, которой недостаточно в стране вообще, да еще разбитыми дорогами – не может ни поставщик, ни логист, ни производитель", – резюмировал Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коваленко заявил, что последние российские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины привели к значительному дефициту генерации в энергосистеме. Украинцев предупредили, что отключения света могут быть продолжительными практически во всех регионах.

Также OBOZREVATEL писал, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Это объясняется тем, что весной ожидаются плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не производятся, отметили в ДТЭК.

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