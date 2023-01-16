Будут ли выключать свет в Украине после отопительного сезона: о нюансах рассказали в ДТЭК

"Завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Это объясняется тем, что весной ожидаются плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не производятся.

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Такое заявление сделал в эфире всеукраинского телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он отметил, что объем поколения в Украине весной принципиально не возрастет.

"Я, честно говоря, не думаю, что ситуация принципиально улучшится. С одной стороны: будет уменьшение потребления, потому что будет теплее. Но, с другой, начнутся плановые ремонтные работы, которые сейчас не проводятся", – пояснил он.

Исполнительный директор ДТЭК добавил, что восстанавливать энергетическую инфраструктуру после каждой российской атаки становится все сложнее. Поэтому ждать, что с приходом апреля ситуация улучшится, не стоит.

Сахарук уточнил, что в результате последнего обстрела пострадало именно оборудование, выдающее энергию в сеть.

Напомним, после 12 массированного удара России по критической инфраструктуре 15 января в Украине сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Сложная ситуация возникла в Харьковской и Львовской областях. В ряде регионов введены аварийные отключения, в том числе в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Жесткие ограничения продлятся не один день, предупредили энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина за 11 месяцев прошлого года импортировала генераторы общей мощностью 1 ГВт. Такую мощность сравнима с мощностью одного энергоблока Хмельницкой АЭС.

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