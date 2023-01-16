Отключения могут быть длительными: в YASNO рассказали о состоянии энергосистемы после обстрелов РФ

Последние обстрелы российских оккупантов объектов критической инфраструктуры Украины привели к значительному дефициту генерации в энергосистеме. Украинцев предупредили, что отключения света могут быть продолжительными практически во всех регионах.

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Об этом вечером 15 января написал в Facebook генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. По его словам, несколько ТЭС получили серьезные повреждения, они не работают.

Как долго будут продолжаться ремонтные работы, спрогнозировать пока невозможно.

Коваленко отметил, что ситуация сейчас серьезная – компания "Укрэнерго" значительно ограничила объемы потребления электроэнергии по всей территории Украины. Это касается, в частности, и Киева.

"Разрушения значительные. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть длительными", – написал он.

Отметим, в субботу оккупационная армия России нанесла очередной массированный удар по объектам критической инфраструктуры во многих украинских городах. Эта атака стала уже 12-ой, после нее дефицит электроэнергии сохраняется практически во всех украинских регионах. В большинстве областях ввели экстренные отключения, в частности в столице и области, а на также на Днепропетровщине и Одесщине.

Сложная ситуация также на западе государства – во Львовской области. Аварийные отключения затронули и Харьковщину. Энергетики предупредили жителей Украины, что отключения электричества могут продлится на территории страны не один день.

Как сообщал OBOZREVATEL, завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Это объясняется тем, что весной ожидаются плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не производятся, отметили в ДТЭК.

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