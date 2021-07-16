'Его создавали лучшие мастера страны': что известно о конфликте вокруг павильона 'Цветы Украины'

Киевляне продолжают наблюдать печальную статистику относительно исторических зданий – их лишают охранных статусов, чтобы новые владельцы могли построить торговые центры и офисы.

На днях разгорелся конфликт вокруг павильона "Цветы Украины" в центре столицы – застройщик уже срезал 30-летний виноград и начал сносить исторический фасад. Активистам удалось добиться судебного запрета на строительство, однако противостояние еще не окончено.

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Дом "Цветы Украины" расположен на улице Сечевых Стрельцов, 49. Это один из лучших примеров киевского модернизма. В 80-х годах здание спроектировал архитектор Николай Левчук для коммунального предприятия, занимающегося исследованием цветов. А в 1985 году проект даже получил награду Союза архитекторов Украины как лучшее архитектурное произведение.

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Изначально это был учебно-методический павильон с магазином, оранжереей и исследовательским центром. На первом этаже продавали растения, выше происходили выставки, еще в нескольких помещениях были мастерские и курсы флористики.

Об истории создания "Цветов Украины" рассказала Ирина Калюжная – дочь инициатора строительства Михаила Копейченко, который в 70-х годах возглавлял республиканское управление зеленого строительства и благоустройства.

"В 1971 году делегация по обмену опытом во главе с отцом посетила Францию, где впервые он увидел центр по выращиванию, продаже, созданию композиций цветочной продукции... Идея состояла не столько в строительстве торговой точки, сколько в учебно-методическом центре популяризации цветоводства, обучении специалистов флористики, внедрении новых технологий", – отметила она.

По словам Ирины, в период дефицита редкие строительные материалы привозили из соседних республик. А лучшие дизайнеры страны работали над оформлением главного зала.

"Были записаны десятки кассет волшебной музыки, пения птиц, звуков падающего водопада, шума фонтанов... В это время отец возглавлял делегацию специалистов Украины в Финляндии и за личные средства для открытия центра закупил упаковочный материал для букетов, миски под композиции, горшки и многое другое", – добавила она.

В 2010-х тут открыли супермаркет "Бджілка", но в прошлом году он закрылся. С тех пор здание пустовало. А в начале 2021 года вокруг исторической постройки неожиданно вырос забор без каких-либо опознавательных знаков.

"Тогда же мы, местные жители, объединились в инициативную группу "Зберегти Квіти України", чтобы выяснить, какой проект будет здесь реализован, так как в тот момент паспорта проекта возле здания не было", – рассказывал представитель группы, историк Тарас Грыцюк.

На сторону активистов встал народный депутат Дмитрий Гурин. Он предложил застройщику сохранить архитектуру здания, однако, несмотря на диалог, работы продолжались. А в конце июня выяснилось, что строители обрезали корни винограда, 30 лет оплетавшего фасад здания, демонтировали уникальные люстры и витражи из интерьера.

Павильон выкупила международная компания Rockwill Group. Заказчиком реконструкции выступает частное акционерное общество "Цветы Украины", которое возглавляет Алексей Пышный. Он планирует переделать здание под офисный центр с коворкингами, ресторанами, подземным паркингом, надстройкой и стеклянным оформлением. Вот как выглядит проект:

6 июля несколько десятков киевлян провели акцию "Я с Цветами". Представитель застройщика предложил начать диалог с целью поиска компромисса. Активисты были согласны при условии остановки демонтажа здания. В тот же день Пышный пообещал собрать группу архитекторов для консультаций и только после этого начать работы.

Однако уже через шесть дней рабочие начали снос. Не позволили разрушить постройку активисты, которые быстро мобилизовались, сломали строительный забор и заблокировали демонтаж павильона. Спустя день Киевский суд наложил арест на здание, чем запретил его демонтаж и любые работы на территории.

Министр культуры Александр Ткаченко встал на сторону защитников "Цветов Украины". Он говорит, что пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений – начало любых строительных или демонтажных работ является неправомерным. Кроме того, зданию могут предоставить охранный статус как важному памятнику архитектуры.

"Соответственно, призываю столичные власти тщательнее подходить к выдаче градостроительных условий и ограничений, а не раздавать их с высотностью, которая абсолютно порочит город", – добавил он.

Советник киевского мэра Дмитрий Белоцерковец утверждает, что строительные работы по ул. Сечевых Стрельцов, 49 не могут проводиться без согласования с Министерством культуры. Поскольку этот адрес попадает в исторический ареал.

"Предоставленный застройщиком проект подготовительных работ не включает демонтаж фасада здания. По этому поводу направлена проверка Департаменту по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (ГАСК) Киева. По итогам проверки будет составлен акт о несоответствии работ проекту и подан иск в суд для отмены сообщения о подготовительных работах", – отметил он.

Инициативная группа "Сберечь "Цветы Украины" и ОО "Мапа реновації" требуют реставрировать здание, а не реконструировать его. А также найти ему новую современную функцию, которая сможет максимально привлечь уникальное пространство с атриумом без разрушения.

"Реконструкция, которую анонсирует инвестор, вносит существенные изменения в архитектуру – это нарушение неимущественных авторских прав архитектора. Можно найти решение, при котором здание будет прибыльным и сохранит архитектуру", – заявил историк Тарас Грыцюк.

Анастасия Левчук из организации "Агенты перемен", которая занимается урбанизмом, отмечает, что здание должно быть общественным пространством и служить горожанам, как это было исторически.

"Сейчас около 20 исторических зданий Киева – и дореволюционных, и модернистских, и ранней советской эпохи – находятся на грани сноса, хотя обычно таких зданий было не более 10 ежегодно", – рассказала на митинге архитектор Дария Корба.

А пока борьба за историческое наследие Киева продолжается, здание "Цветы Украины" превратилось в настоящее общественное пространство – с культурной программой, образовательными лекциями и выставками. К примеру, в пятницу, 16 июля, с 21:00 до 23:00 на стенах атриума состоялось световое шоу художников Carbon Residence и Photinus Studio. А в субботу, 17 июля, Довженко Центр показывал на стенах здания фильм "Весной" Михаила Кауфмана.