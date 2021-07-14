Суд арестовал здание "Цветы Украины" в Киеве: компания-владелец отреагировала

В Киеве 13 июля суд наложил арест на уникальное здание "Цветы Украины". Это решение запрещает проводить любые действия с этим сооружением, в частности проводить демонтаж.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат Украины Дмитрий Гурин. По его словам, это произошло после заявления одного из активистов

"На здание "Цветов Украины" в качестве меры пресечения судом наложен арест, запрещающий любые действия с ним – строительные работы, демонтаж и все остальное", – написал Гурин.

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В тоже время, юридический советник компании Rockwill Group, которой принадлежит здание "Цветы Украины", Ольга Файзиева сообщила, что они не получили даты о начале рассмотрения дела Шевченковским районным судом, сообщает издание "НВ". О наложении ареста они узнали из сообщений СМИ.

По ее словам, компания полностью остановила демонтаж и временно прекратила выполнение работ на объекте. Они обратились в полицию с просьбой "обеспечить восстановление нарушенного общественного порядка" на улице Сечевых Стрельцов, 49.

"Также заблокировать доступ посторонних лиц к частной территории строительной площадки по соображениям безопасности жизни и здоровья граждан и соблюдения требований постановления Шевченковского районного суда Киева от 13.07.2021 по целостному имущественному комплексу", – заявила Файзиева.

Напомним, в Киеве в понедельник, 12 июля, спецтехника приступила к демонтажу фасада уникального здания "Цветы Украины". Оно расположено на улице Сечевых Стрельцов, 49 в историческом центре Киева. Позднее активисты смогли попасть на стройку и остановить все работы.

Дом учебно-методического павильона "Цветы Украины" построен в 1983-85 годах архитектором Николаем Левчуком в стиле советского модернизма. Именно этот стиль в последнее время привлекает внимание международного сообщества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, 6 июля 2021 года у здания "Цветы Украины" состоялся митинг. Активисты требовали реставрировать модернистское сооружение, а также выступили против того, чтобы его превратили в обычный торгово-офисный центр.