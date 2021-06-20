Самые ожидаемые кинопремьеры этого лета. Трейлеры и описание

Хотя это лето пока не радует украинцев погодой, оно явно принесет удовольствие киноманам обилием стоящих новинок.

После длительных ограничений и даже остановки работы кинотеатров на время локдауна, начали выходить долгожданные фильмы – новая часть боевика "Форсаж", мультфильма "Монстры на каникулах", премьера супергеройской ленты "Черная вдова" и многие другие. Редакция OBOZREVATEL собрала 7 самых ожидаемых кинопремьер, которые выйдут летом 2021 года.

1. Форсаж 9: Неудержимая сага

Дата премьеры: 17 июня.

В новом фильме "Форсаж" главный герой Доминик Торетто, роль которого исполняет Вин Дизель, остепенился, занялся воспитанием сына и осел за городом на ферме. Однако, ему придется снова вернуться к гонкам и собрать команду из-за очередной опасности. К своим ролям вернутся также Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Шарлиз Терон и Хелен Миррен. А вот Дуйэн "Скала" Джонсон отказался от участия в съемках из-за конфликта с Вином Дизелем.

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2. Ассасин: Битва миров

Дата премьеры: 17 июня.

Действие разворачивается в удивительном мире, населенном мифическими существами и магией. Обезумевший от горя Гуань Нин после 6 лет безуспешных попыток отыскать пропавшую дочь принимает предложение сотрудницы влиятельной корпорации убить писателя.

Реальность делится: в параллельном мире, созданном этим писателем, молодой парень, преследуемый воинами жестокого правителя, сам отправляется в город тирана, чтобы покарать его за убийство сестры.

3. Судная ночь навсегда

Дата премьеры: 1 июля.

"Судная ночь", после того, как женщина-сенатор Чарли Роан побеждает на президентских выборах в США, отменена. Многие обрадовались, что крови и насилию пришел конец. Однако, группа мародеров в масках безумных кроликов решает, что анархия не должна заканчиваться с наступлением утра, а может продолжаться бесконечно.

4. Черная вдова

Дата премьеры: 8 июля.

Роль Наташи в фильме Marvel в девятый раз сыграла Скарлетт Йоханссон. События ленты происходят после раскола в команде преданных друзей ("Первый мститель: Противостояние") и касаются юности и "теней прошлого" Черной вдовы.

5. Монстры на каникулах 4: Трансформания

Дата премьеры: 19 июля

В четвертой части анимационной саги о вампирской семейке продолжится история графа Дракулы, Мэйвис, Лограна и других героев. По сюжету, устройство Ван Хельсинга вышло из строя и обратило вампиров в людей, а Джонни – в монстра. Теперь необычному семейству придется отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть все, как было раньше.

6. Круиз в джунглях

Дата премьеры: 29 июля.

В этом захватывающем приключенческом фильме главные герои Эмили Блант и Дуэйн Джонсон – ученая и капитан круизного судна, отправятся в путешествие по Амазонке. Им придется столкнуться с опасностью друнглей лицом к лицу и преодолеть все проблемы на своем пути.

7. Отряд самоубийц: Миссия навылет

Дата премьеры: 5 августа.

"Миссия навылет" – это очередная глава приключений суперзлодеев вселенной DC. К Марго Робби, Виоле Дэвис и Юэлю Киннаману присоединятся Тайка Вайтити, Джон Сина и Сильвестр Сталлоне. Новый режиссер фильма Джеймс Ганн раскрыл, что фильм нисколько не будет похож на первую часть "Самоубийц", и все герои проявят себя совершенно неожиданно.

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