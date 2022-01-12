5 знаковых фильмов и сериалов со Станиславом Бокланом, которые стоит посмотреть

Украинский актер Станислав Боклан отмечает день рождения 12 января. Ему исполнилось 62 года. Народный артист в 2018 году признан самым дорогим актером в Украине. Гонорар звезды составляет около 30 тысяч гривен.

На счету Боклана более 50 ролей в культовых украинских и зарубежных кинолентах. OBOZREVATEL решил рассказать о популярных фильмах и сериалах, где играл Стас Боклан.

"Поводырь, или Цветы имеют глаза" – 2014 год

В историческом фильме "Поводырь, или Цветы имеют глаза" Боклан играет кобзаря Ивана Кочергу. В киноленте режиссер Олесь Санин показал путешествие мальчика-иностранца и украинского слепого кобзаря во время Голодомора.

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Основой сюжета киноленты стала история о расстрелянном съезде кобзарей в Харькове в 1930-х годах. Стаса наградили двумя наградами за лучшую мужчину роль на Одесском кинофестивале и Universe Multicultural Film Festival в США.

"Несокрушимая" – 2015 год

Историко-драматический фильм "Несокрушимая" показывает трагическую судьбу снайпера Людмилы Павличенко. Она снискала славу одного из лучших снайперов Второй мировой войны. Военная стала первой гражданкой Советского Союза, которую впустили в Белый Дом.

Ленту сняли украинская студия "Кінороб" и российская "Новые люди", съемки проходили в Украине. Станислав Боклан играл советского военного. Фильм транслировали более чем в 10 странах за рубежом. Зрители в основном хвалили фильм, однако критиковали за положительное изображение СССР.

"Граница" – 2017 год

Украинско-словацкая лента "Граница" режиссера Петера Бебьяка показывает контрабандные связи между Украиной и Словакией. Преступники передают через границу сигареты. Станислав Боклан сыграл одну из ключевых ролей – украинского мафиози. Фильм получил 10 наград на международных кинофестивалях.

"Папик" – 2019-2021 годы

Сериал "Папик" снимали в Украине. В нем Станислав Боклан играл главную роль пенсионера, который решил свести счеты с жизнью, но в последний день спустил все деньги в ночном клубе. Там он встречает охотницу на богачей, которую играет Дарья Петрожицкая.

После ночи вместе в доме они остались друзьями и помогали друг другу в разных курьезных ситуациях. Первые две серии сериала просмотрели 4 миллиона телезрителей. Режиссер Андрей Яковлев принял решение продолжить снимать второй сезон, который после выхода на экраны получил не меньшую популярность. Несмотря на успех, фильм раскритиковали за чрезмерную русификацию, где в Киеве даже платежки за коммунальные услуги и рекламные баннеры были на русском языке.

"Крепостная" – 2019-2021 годы

В сериале "Крепостная" Стас Боклан играл роль сурового и тоталитарного помещика. Его герой Петр Червинский был богатым в нежинском округе и в его собственности было около двадцати крепостных. Среди которых и главная героиня, над которой помещик издевался. Бедная девушка была влюблена в дворянина, но чувствовать этого она не имела права.

Костюмированную драму снял режиссер Максим Литвинов. В 2019 году за первую неделю премьеры сериал возглавил топ трансляций всех украинских телеканалов по будням. Критики также подчеркнули, что 100 лет назад в Украине общались не на русском, а на украинском. Релиз киноленты был продан в восьми странах Европы.

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