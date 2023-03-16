Сошлась с бойфрендом, который ее избивал, и уменьшила грудь: как сейчас живет экс-невеста Кличко и как она изменилась с годами. Фото

После разрыва отношений с украинским боксером Владимиром Кличко американская актриса Хайден Панеттьери пережила сложный период в жизни. Она страдала от наркотической и алкогольной зависимостей, насилия со стороны бойфренда и разлуки с дочерью.

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Только недавно звезда начала приходить в себя и бороться за счастливое будущее. OBOZREVATEL решил рассказать о жизненном пути Панеттьери и показать, как она менялась с годами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 2022 году звезда призналась, что с 15 лет страдает наркотической и алкогольной зависимостями. Все началось на съемочных площадках, где актриса уже к тому времени добилась успехов.

Именно зависимость от алкоголя и наркотиков стала причиной ее развода с украинским боксером. Состояние актрисы не позволяло ей заботиться о дочери – Кайи-Евдокии, поэтому Владимир Кличко взял эту ответственность на себя. Следует также заметить, что во время беременности звезда бросила употреблять запрещенные вещества, однако из-за послеродовой депрессии вернулась к старому.

Переломным моментом в жизни Панеттьери стала госпитализация из-за проблем с печенью. Врачи сообщили актрисе, что ее организм не выдержит, если она продолжит злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Через 8 месяцев знаменитость поборола болезнь, но проблемы на этом не закончились.

В 2021 году общество всколыхнула ужасная новость – бойфренд актрисы Брайан Гикерсон избил любимую, за что на 45 дней загремел за решетку. Тогда он публично уверял, что никогда не помирится со звездой, но менее чем через два года папарацци заметили их вместе. Вероятно, экс-влюбленные помирились, хотя официально об этом не рассказывали.

О воссоединении пары можно догадаться также из того, что именно бывший сопровождал актрису на церемонии прощания с ее 28-летним братом. Это еще одна трагедия, постигшая знаменитость. 19 февраля этого года известного актера Disney и Nickelodeon Дженсена Панеттьери нашли мертвым в Нью-Йорке.

Артистка пытается вернуться к нормальной жизни после всех трагедий, которые ей пришлось пережить. Например, несколько месяцев назад она уменьшила грудь. С пышным бюстом ей было неудобно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панеттьери рассказала, что Кайя-Евдокия сильно переживает из-за войны в Украине. Семилетняя девочка задавала маме один и тот же вопрос: "Зачем Путин это делает?"

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