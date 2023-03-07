Экс-невеста Кличко сделала операцию по уменьшению груди: как изменилась актриса и почему решилась на пластику. Фото

Бывшая невеста известного украинского боксера Владимира Кличко, популярная американская актриса Хайден Панеттьери призналась, что сделала операцию по уменьшению груди. Обратиться к пластическому хирургу 33-летняя звезда решилась в ноябре 2022 года.

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Что интересно, больше 10 лет назад актриса наоборот увеличивала свой бюст. Это произошло как раз в тот период, когда она встречалась с украинским спортсменом. Однако в измененном теле Панеттьери, как призналась она сама в интервью Women's Health, было некомфортно.

"Мне казалось, что мое тело не принадлежит мне... Не думаю, что есть что-то неправильное в том, что кто-то желает что-то подкорректировать, если это придаст ему уверенность в себе. Это все, что я могу сказать. Моя уверенность вернулась", – прокомментировала звезда фильмов "Крик" и "Добейся успеха".

На страницах глянца знаменитость показала, как она выглядит после операции по уменьшению груди.

Стоит отметить, что Хайден прошла не только внешнюю, но и внутреннюю трансформацию. В частности, полностью отказалась от алкоголя и наркотиков, от которых была зависима большую часть своей жизни.

"Мое тело словно сказало "достаточно". Мне исполнилось 30. Мое лицо было отечным. У меня была желтуха. Мои глаза были желтые. Мне пришлось обратиться к специалисту по проблемам печени. У меня держался вес, который обычно не является нормальным. Мои волосы были тонкими и сбивались в клочья", – вспомнила Панеттьери период, когда решила окончательно завязать с пагубными привычками.

Напомним, ранее Панеттьери шокировала поклонников неожиданным признанием – с 15 лет она страдает от наркотической и алкогольной зависимости. Именно по этой причине кинозвезда рассталась с Владимиром Кличко и отправила их общую дочь Кайю-Евдокию в Киев на воспитание отцу. После того, как врачи сказали актрисе, что ее печень отказывает, она приняла твердое решение наконец-то завязать с вредными веществами. Подробнее – в нашем материале.

Также добавим, что на днях в семье актрисы случилось горе. Умер ее младший брат Джэнсен Панеттьери, который также активно снимался в кино, в частности в молодежных сериалах для телеканалов Disney и Nickelodeon. Ему было всего 28 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панеттьери рассказала, что Кайя-Евдокия сильно переживает из-за войны в Украине. Семилетняя девочка задавала маме один и тот же вопрос: "Зачем Путин это делает?"

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