Умер 28-летний брат Хайден Панеттьери, экс-невесты Владимира Кличко

Младший брат популярной американской актрисы Хайден Панеттьери, которая также является бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко, был найден мертвым в Нью-Йорке на минувших выходных. Джэнсен Панеттьери также активно снимался в кино, в частности в молодежных сериалах для телеканалов Disney и Nickelodeon.

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На момент смерти ему было всего 28 лет. О кончине молодого актера сообщили журналисты TMZ, ссылаясь на источники в семье, а также правоохранительных органах.

Известно, что Джэнсен умер в воскресенье, 19 февраля. Вызов в полицию о найденном трупе поступил примерно в 17:30 того же дня. Причина смерти пока не называется. Впрочем, правоохранители уверяют, что это было не убийство.

Джэнсен, который на 5 лет младше Хайден, появился на экранах в начале 2000-х годов, работая в таких проектах, как "Даже Стивенс", "Роботы" и "Ледниковый период 2". У него также была эпизодическая роль Трумана Икс в сериале для Nickelodeon "Иксы".

В свое время актер работал вместе со старшей сестрой в фильмах "Круиз тигра" (2004) и "Гоночные полосы" (2005).

В дальнейшем он снимался в оригинальных фильмах канала Disney, а также проектах, снятых для детского телеканала Nickelodeon. В 2008-м Джэнсен даже получил номинацию на премию "Молодой артист" за работу в киноленте "Последний день лета".

Панеттьери успел появиться в популярных сериалах "Особо тяжкие преступления" и "Ходячие мертвецы", а на момент смерти был задействован еще в пяти проектах.

Как писал OBOZREVATEL, ранее умер младший брат всемирно известной голливудской актрисы Шэрон Стоун. Мужчине было 57 лет. Незадолго до этого он потерял своего 11-месячного сына.

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