Топ-5 'проклятых' фильмов ужасов, актеры которых погибли после съемок

"Ворон", "Полтергейст" и другие фильмы известны во всем мире не только из-за своей художественной ценности.

Дело в том, что некоторые актеры и даже члены команды погибли вскоре после выхода снятой хоррор-картины. Так, они привлекли к фильмам внимание из-за легенд о смертельных проклятиях, которые якобы были наложены на целые съемочные группы. OBOZREVATEL собрал подробности о самых нашумевших проклятых кинолентах Голливуда.

1. "Ребенок Розмари" 1968 года

Через год после выхода "Ребенка Розмари" случилась жуткая трагедия в семье режиссера Романа Полански. Члены секты маньяка Чарльза Мэнсона зарезали 26-летнюю жену Полански – актрису и модель Шэрон Тейт, когда она была на девятом месяце беременности. Ритуальных убийц осудили пожизненно вместе с главарем секты.

Но на этом происшествия, связанные с фильмом, не закончились. 11 лет спустя в арке дома "Дакота" в Нью-Йорке, где снимали "Ребенка Розмари", безумный фанат The Beatles Марк Чепмен застрелил легендарного музыканта Джона Леннона.

2. "Изгоняющий дьявола" 1973 года

Этот фильм считается самым страшным за всю историю кино. Известно, что после выхода этого ужастика в чикагских психлечебницах прибавилось пациентов, а в церкви по всей Америке начали обращаться люди, чтобы из них изгнали дьявола. Более того, сама киногруппа вызывала экзорциста в процессе съемок, поскольку актерам и другим членам команды казалось, что на площадке орудуют демоны.

А 1987 году случилась настоящая трагедия: сын актрисы Мерседес Мак-Кэмбридж, озвучившей демона Пазузу в теле главной героини, расправился со своим ребенком и женой, а потом наложил на себя руки.

3. "Полтергейст" 1982 года

Проклятие трилогии "Полтергейста" – самое известное в Голливуде. За шесть лет умерли четыре актера. Так, после выхода первой части 22-летнюю Доминик Данн, которая играла старшую дочь в семье Фрилингов, задушил бойфренд. Актер Джулиан Бек из второй части "Полтергейста" ушел из жизни сразу после завершения съемок из-за рака. Следом за ним во время операции на сердце умер Уилл Сэмпсон.

Четвертая смерть шокировала общественность больше всего: во время съемок третьего "Полтергейста" умерла 12-летняя Хезер О’Рурк, исполнительница роли младшей дочери Кэрол Энн. У ребенка случился инфаркт, вызванный стенозом кишечника. Также трагически погиб писатель Джеймс Кан, который адаптировал сценарий фильма под роман. А в 1994 году разрушился дом "семьи Фрилингов", где проходили съемки всех частей цикла.

4. "Ворон" 1994 года

На съемках "Ворона" произошло немало несчастных случаев, в том числе пожаров и ураганов, но смерть Брэндона Ли, сына Брюса Ли, стала потрясением для всех членов съемочной команды. Все случилось во время работы над финальным эпизодом картины.

Героя Брэндона Ли должен был убить его враг Фанбой в исполнении Майкла Масси. Случайно в пистолет, из которого Майкл стрелял в Брэндона, попала заглушка: она при выстреле холостым патроном смертельно ранила актера в живот.

5. "Королева проклятых" 2002 года

Главная звезда вампирского хоррора "Королева проклятых" умерла на 23 году жизни, через месяц после окончания съемок фильма. Любопытно, что ее героиня, королева Акаша, гибнет в финале, рассыпаясь в пыль.

Сама Алия погибла вместе со своей командой в авиакатастрофе, возвращаясь со съемок RnB-клипа "Rock the Boat" на Багамах.

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