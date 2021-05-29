Какой фильм посмотреть на выходных: топ самых ожидаемых премьер конца мая. Трейлеры

Спустя несколько недель после локдауна во многих городах Украины начали оживать кинотеатры. Снова стоят очереди за хрустящим попкорном, а место в центре зала нужно покупать за несколько дней до сеанса.

Так, режиссер Крейг Гиллеспи дождался премьеры своей комедийной драмы "Круэлла" с Эммой Стоун, которую откладывали долгое врем. Выйдет также вторая часть хоррора "Тихое место". Какие еще новинки подготовила нам последняя неделя мая – читайте в OBOZREVATEL.

1. Круэлла

Западные критики уже вовсю сравнивают новую историю о злодейке из мультфильма "101 далматинец" с картиной "Дьявол носит Prada". Главный редактор Rotten Tomatoes Джоэл Мерс признался, что не ждал от ремейка ничего сверхъестественного, но после увиденного на экране он написал, что это было "чертовски хорошо". Кроме того, что действие будет происходить в антураже 70-х годов в Лондоне, отдельного внимания заслуживают наряды, прически и саундтреки киноленты. Это один из самых долгожданных фильмов этой весны, поэтому если вам интересно, каким бы получился результат слияния кинолент "Дьявол носит Prada", "Ведьмак" и "Смерть ей к лицу", то смело покупайте билеты на новинку с Эммой Стоун.

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2. Звездный рубеж

В научно-фантастическом боевике с Брюссом Уиллисом покажут инопланетную цивилизацию, которая будет угрожать Земле 2524 года уничтожением всего человечества. Главный герой Джеймс Форд наряду с другими солдатами отправится на территорию пришельцев, чтобы нанести удар противнику и предотвратить межзвездную войну.

3. Тихое место 2

Сиквел фильма расскажет о людях, которые пытаются выживать рядом с чудовищами со сверхразвитым слухом. Во второй части семья Эбботов должна будет покинуть пределы дома и отправиться в неизвестность, чтобы столкнуться с ужасами внешнего мира. В "Тихом месте 2" звездный состав пополнит Киллиан Мерфи ("Острые козырьки", "Темный рыцарь: Возрождение легенды") и Джимон Хонсу ("Капитан Марвел", "Шазам!").

4. Сэм: Песочный Эльф

Этот фэнтезийный фильм подойдет для просмотра всей семьей. Он покажет не только захватывающие пейзажи, но и познакомит со странным существом. Когда семья гуляла по пляжу, она наткнулись на Песочного Эльфа, который исполняет любые желания, но, в силу возраста, они действуют только до заката.

Картина снята по одноименному роману Жаклин Уилсон. Это будет 16-я экранизация произведений детской писательницы.

5. Плохие дороги

С 20 мая в кинотеатрах можно посмотреть украинский фильм-призер Венецианского кинофестиваля – "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит. Кинолента уже получила титул самого ожидаемого украинского фильма. "Плохие дороги" расскажут о жизни жителей Донбасса по обе стороны от линии разграничения.

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