Платят актерам по $50 тысяч за оды Путину: как работает российская пропаганда в кино. Видео

В течение многих лет российская пропаганда использовала киноиндустрию для достижения своих целей. Фильмы, созданные по заказу Кремля, до полномасштабного вторжения работали и на украинскую аудиторию, воспитывая у нас комплекс неполноценности. Но ленты, которые начали снимать уже во время войны, стали страшным инструментом в руках путинской идеологии. Демонизация украинцев, поношение истории и создание искаженной альтернативной реальности – это все Россия транслирует в кино не только своим зрителям, но и зарубежным.

Именно поэтому, по мнению многих экспертов, крайне необходимо создавать свой кинопродукт как контрудар на российскую ложь. Как работает кинопропаганда в условиях полномасштабной войны, рассказали в сюжете телеканала СТБ (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца страницы).

В сюжете упоминается, что уже после 24 февраля Россия выпустила не один пропагандистский фильм, в которых происходит искажение фактов и вымысел собственной "правды". Одним из самых циничных проектов стала позорная картина "Свидетель", которая якобы рассказывает о событиях в Буче и Ирпене, где оккупанты устроили настоящий геноцид гражданских украинцев. Впрочем, конечно, хвастаться собственными преступлениями россияне не стали. Вместо этого показали украинских воинов как поклонников Адольфа Гитлера и нацизма, использовав все возможные нарративы кремлевской пропаганды.

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Фильм поражает. Поражает масштабами своей лжи и низости. Это была очередная попытка убедить мировое сообщество, включая россиян, что "Украина сама во всем виновата", трагедии в украинских городах – это "фейки и провокации", а россияне "лучше всех знают, как было на самом деле". К счастью, фильм провалился даже в российском прокате не просто с треском, а с грохотом. За первый уикенд он не отбил даже 4% из затраченных средств. В залах на премьеру собиралось не больше четырех зрителей, поэтому со своей миссией введения в заблуждение всего мира "Свидетель" не справился.

Еще в стране-террористке принялись снимать сериал о киевской княгине Ольге. Режиссером стала россиянка Валерия Гай Германика, пообещавшая "переосмыслить историю" и рассказать ее "по-новому". Однако россиянам важно не только промыть мозги своему народу, но и хорошо на этом подзаработать.

Ведущий Григорий Герман комментирует: "Это бабло! Не забываем, что в России тырят бабло повсюду. А сколько бабла тырят на съемках кино, особенно патриотического, это в голову не приходит ни одному кинематографисту ни в какой другой стране мира".

А его коллега Алексей Душка отмечает, что российские артисты обожают зарабатывать на "патриотизме", тем более что речь идет о немалых суммах, которые измеряются в ненавистных россиянами американских долларах.

"Вспомните товарищей, которые выступали на Донбассе. Бывшие квнщики, юмористы, певцы, актеры. Им платят от 20 тысяч долларов за одно выступление. Чем больше звезда, тем больше платят. Там даже до 50 тысяч долларов доходило. То есть выходит Машков, кричит: "Я за Россию! За сильную страну" – бам, на счету 50 тысяч. И потом еще финансирование на год его театра", – раскрыл ведущий.

А до полномасштабного вторжения Россия снимала "фэнтези" для украинцев на оккупированных территориях. Например, в 2014 году вышел фильм под красноречивым названием "Повод для войны", где украинские власти жестоко подавляют протестующих на востоке Украины, а Россия – пришла "спасать". И подобного шлака снималось и снимается до сих пор очень много.

Российская кинопропаганда сосредоточена на том, чтобы переложить ответственность за совершенные оккупантами и Кремлем ужасы на украинскую сторону и, конечно, на "загнивающий" Запад. Она порочит историю и придумывает новую, в которую верит зомбированный народ, а потому оправдывает или даже поддерживает действия Путина. Но самое страшное, что в нее могут поверить зарубежные зрители. Именно поэтому важно снимать правдивое кино о прошлом и настоящем Украины.

"Русня сейчас закончила снимать фильм о Майдане, они уже сняли о Буче и княгине Ольге. Они втрое увеличили затраты на производство фильмов [после 24 февраля 2022 года], я уже не говорю о других вещах. Это значит, что за год-два на Западе будет сформирована "правильная" для русни картинка... У этих людей [за рубежом], которые сейчас оказывают помощь, мы сформировали эмоциональную картинку Украины, но ее нужно постоянно подкармливать. Надо коммуницировать, надо говорить: "Чуваки, мы с вами". И одним из важнейших каналов коммуникации является культура в широком смысле. Я сейчас даже не говорю, хорошие это сериалы или плохие, классные фильмы или х*ровые. Вообще это не имеет значения в этом контексте. Имеет значение постоянное создание культурного продукта, чтобы он был интересным, хотя бы для измерения западной аудитории", – прокомментировал кинопродюсер и воин ВСУ Владимир Яценко в интервью The Village Украина.

Ранее OBOZREVATEL писал, что когда-то известный российский актер, а ныне режиссер и продюсер Сергей Жигунов развернул съемки пропагандистского фильма для детей на территории аннексированного Крыма. Съемки прошли в Севастополе, Ялте, Гурзуфе, Херсонесе, а главную роль в картине сыграл украинофоб – Сергей Никоненко. Подробности – в нашем материале.

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