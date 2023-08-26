'Испанский стыд. Только этого не хватало': в РФ 'разнесли' пропагандистский фильм о Буче, который с треском провалился в прокате

Придурковатые пропагандисты потратили 200 миллионов рублей (78 млн. грн.) на позорную картину "Свидетель", которая должна была ввести в заблуждение весь мир относительно геноциде украинцев в Буче и Ирпене. Однако старания кремлевской киностудии не оценили даже внутри страны.

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Лента с треском провалилась в прокате, не отбив за первый уикенд даже 4% из затраченных средств. В комментариях россияне заявили, что вообще не удивлены такому результату (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты сняли кино в стиле голливудских блокбастеров о трагических событиях первых месяцев оккупации Киевской области. Главным героем в "Свидетеле" стал бельгийский скрипач, а российских террористов выставили спасателями мирных жителей.

Однако взглянуть на этот абсурд не захотели даже сами россияне. Пропагандисты заявили, что "Свидетель" посмотрели всего 19 900 зрителей, а среднее количество людей на сеансе составило всего 4 человека. За первый уикенд – самый кассовый период для всех премьер – удалось собрать 6,8 млн. рублей при бюджете 200 млн.

В комментариях людям пришлось объяснять очевидные причины такого позорного результата. К примеру, "отсутствие поддержки войны среди населения, усталость от боевых действий и проваленная рекламная кампания".

"Бюджетников сгонят на этот кал в виде фильма", "Нельзя во время войны снимать серьезные фильмы о войне", "Отечественный фильм – д*рьмо, не глядя", "То, что он провалился, – не удивительно. У него не было никакой рекламы", "Российские фильмы кто-то смотрит в кино?" "Только этого не хватает", "Все устали от войны и смотреть фильм об этом никто не будет", "Испанский стыд", – написали пользователи об отечественном кино-недоразумении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по заказу российского пропагандистского "Первого канала" будет создан сериал о киевской княгине Ольге. Режиссером стала россиянка Валерия Гай Германика, пообещавшая "переосмыслить историю" и рассказать ее "по-новому".

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