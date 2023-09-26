'Гардемарин' Жигунов снимает в Крыму пропагандистское кино с украинофобом, назвавшим Одессу и Николаев российскими городами

Когда-то известный российский актер, а ныне режиссер и продюсер Сергей Жигунов развернул съемки пропагандистского фильма для детей на территории аннексированного Крыма. Съемки прошли в Севастополе, Ялте, Гурзуфе, Херсонесе, а главную роль в картине сыграл украинофоб – Сергей Никоненко.

Также не побрезговали поехать в Крым, нарушая украинское законодательство, другие российские актеры – Алексей Шевченко, Дмитрий Ульянов, Ольга Тумайкина, Кристина Бабушкина, Александр Лыков. О том, кто занят в картине, Жигунов рассказал российским СМИ.

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Постаревший "гардемарин" снимает в Крыму детскую картину о курсантах севастопольского филиала Нахимовского училища, которые ищут клад, спрятанный в годы Крымской войны адмиралом Нахимовым. По мнению режиссера, такие фильмы помогают "воспитать в юных зрителях любовь к Родине", потому что "бывает такой патриотизм напускной, плакатный, вызывающий в большей степени отторжение". А фильм Жигунова, по его словам, совсем не такой.

Но пока детки в кадре будут искать сокровища, режиссер Жигунов будет осваивать большой бюджет – проект реализуется при поддержке так называемого Института развития интернета. В СМИ уже сообщалось, что после нападения России на Украину ИРИ финансирует под видом "патриотического" контента пропагандистские проекты, на которые выделяются сумасшедшие средства.

Главную роль в кинопроекте играет российский актер Сергей Никоненко, который в своих интервью заявляет, что россияне "приблизили победу над возродившимся фашизмом". Украинофоб мечтает, что когда-то "три наших братских народа – русский, белорусский, украинский – снова заживут вместе".

Актер активно ездит с пропагандистскими выступлениями на оккупированные украинские территории и заявляет, что это "не Украина, и никогда ею не была": "Это Россия, здесь наши люди. Мы Украине эти земли временно в пользование дали, но теперь все – пришла пора возвращаться домой. Это будет справедливо и правильно. И все южнорусские города также должны вернуться – и Николаев, и Одесса".

Между тем, сам Жигунов ни словом не обмолвился публично о войне в Украине. Однако его жена Виктория Жигунова в начале полномасштабного вторжения разместила в соцсети сообщение: "Все эти дни я смотрю госканалы, которые сначала отрицали, что мы нападем на Украину. Путин, Захарова и другие улыбались и говорили, что мы мирная страна, что мы никогда не нападем. Но это было ложью. Нам говорят, что все кадры с пострадавшими мирными жителями – постановка и т.д. нам говорят, что ликвидируют нацистов в "ДНР" и "ЛНР".

"Киев, Одесса, Харьков, Николаев, Сумы – это не Донбасс. Разгромленные заводы, больницы, раненые мирные жители, дети, которых рожают в метро – не нацисты. Украина, избравшая в президенты русскоязычного еврея, – не нацистская страна. Нам говорят, что стреляют выборочно по военным объектам. Врут", – добавила Виктория. Позднее это сообщение было удалено из соцсетей.

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