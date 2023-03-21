В России взялись снимать сериал о киевской княгине Ольге: хотят ''переосмыслить историю'' и ''по-новому ее рассказать''

По заказу российского пропагандистского Первого канала будет создан сериал о киевской княгине Ольге. Режиссером стала россиянка Валерия Гай Германика, пообещавшая "переосмыслить историю" и рассказать ее "по-новому".

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Нет сомнений, что лента будет наполнена пропагандой и искажениями истории, поскольку правда – не в приоритете у Первого канала. О деталях проекта сообщили росСМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Съемка 8-серийной исторической драмы, как ее назвали в РФ, начнется уже этим летом. Сейчас проходит кастинг на главные и второстепенные роли.

"В сериале авторы попытаются переосмыслить историю X века и по-новому рассказать о судьбе первой правительницы Руси, принявшей христианство", – пишут пропагандисты.

Валерия Гай Германика дерзко заверила, что только она может снять фильм о киевской правительнице.

"Я понимала, что хочу сделать лучшее, что могу, и быть полезной на том проекте, который, по моему мнению, могу снять только я. Сейчас я позволяю себе выбирать, снимаю редко. И мне это нравится, потому что скапливается творческая сила" , – говорится в комментарии.

Напомним: княгиня Ольга, признанная святой, родилась в Киеве. Была женой князя Игоря Рюриковича. После смерти мужа и до передачи власти сыну Святославу фактической была правительницей Руси в 944-964 годах.

Умерла правительница также в Киеве, где и была похоронена. Почему россияне взялись за экранизацию истории украинки, догадаться несложно. Очевидно, сериал будет наполнен пропагандистскими нарративами и нацелен на создание иллюзии "братства" между русским и украинским народами.

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