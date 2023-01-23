'Анти-Оскар': названы номинанты на звание посмешища в киноиндустрии, которые могут получить 'Золотую малину'

Организаторы "анти-Оскара", более известного как премия "Золотая малина", традиционно назвали номинантов на звание посмешища в киноиндустрии. В список вошли режиссеры, актеры и кинокартины.

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Абсолютным "чемпионом" стала лента "Блондинка" о жизни Мерлин Монро – ее номинировали 8 раз в разных категориях. Список появился на сайте премии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).

Худший фильм

– Блондинка

– Пиноккио от Дисней

– Доброго траура

– Дочь короля

– Морбиус

Худший актер

– Колсон Бейкер – Доброго траура

– Пит Дэвидсон (только голос) – Мармадюк

– Том Хенкс – Пиноккио от Дисней

– Джаред Лето – Морбиус

– Сильвестр Сталлоне – Самаритянин

Худшая актриса

– Райан Кира Армстронг – Воспламеняющаяся взглядом

– Брайс Даллас Говард – Мир Юрского периода: Доминион

– Даян Китон – Мак и Рита

– Кайя Скоделарио – Дочь короля

– Алисия Сильверстоун – Реквин

Худший ремейк

– Блондинка

– Оба сиквела 365 дней

– Пиноккио от Дисней

– Воспламеняющаяся взглядом

– Мир Юрского периода: Доминион

Худшая актриса второго плана

– Адрия Арджона – Морбиус

– Лоррейн Бракко (только голос) – Пиноккио от Дисней

– Пенелопа Крус – 365

– Мира Сорвино – Lamborghini: Человек, стоящий за легендой

Худший актер второго плана

– Пит Дэвидсон – Доброго траура

– Том Хенкс – Элвис

– Ксавьер Самуэль – Блондинка

– Мод Сан – Доброго траура

– Эван Уильямс – Блондинка

Худший экранный дуэт

– Колсон Бейкер и Мод Сан – Доброго траура

– Оба персонажа из реальной жизни в лживой сцене спальни Белого дома – Блондинка

– Том Хенкс и его латексное лицо (и смешной акцент) – Элвис

– Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами – Блондинка

– Два сиквела 365 дней

Худший режиссер

– Джадд Апатоу – Пузырь

– Колсон Бейкер и Мод Сан – Доброго траура

– Эндрю Доминик – Блондинка

– Даниэль Эспиноза – Морбиус

– Роберт Земекис – Пиноккио от Дисней

Победители антипремии будут объявлены 11 марта.

Ранее OBOZREVATEL писал, что анимационный фильм режиссера Гильермо дель Торо "Пиноккио" привлек внимание всего мира и занял первое место на сайте Netflix. Украинцы для себя заметили, что некоторые шутки, написанные еще до полномасштабной войны, заиграли новыми красками.

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