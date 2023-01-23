"Анти-Оскар": названы номинанты на звание посмешища в киноиндустрии, которые могут получить "Золотую малину"
Организаторы "анти-Оскара", более известного как премия "Золотая малина", традиционно назвали номинантов на звание посмешища в киноиндустрии. В список вошли режиссеры, актеры и кинокартины.
Абсолютным "чемпионом" стала лента "Блондинка" о жизни Мерлин Монро – ее номинировали 8 раз в разных категориях. Список появился на сайте премии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте к концу страницы).
Худший фильм
– Блондинка
– Пиноккио от Дисней
– Доброго траура
– Дочь короля
– Морбиус
Худший актер
– Колсон Бейкер – Доброго траура
– Пит Дэвидсон (только голос) – Мармадюк
– Том Хенкс – Пиноккио от Дисней
– Джаред Лето – Морбиус
– Сильвестр Сталлоне – Самаритянин
Худшая актриса
– Райан Кира Армстронг – Воспламеняющаяся взглядом
– Брайс Даллас Говард – Мир Юрского периода: Доминион
– Даян Китон – Мак и Рита
– Кайя Скоделарио – Дочь короля
– Алисия Сильверстоун – Реквин
Худший ремейк
– Блондинка
– Оба сиквела 365 дней
– Пиноккио от Дисней
– Воспламеняющаяся взглядом
– Мир Юрского периода: Доминион
Худшая актриса второго плана
– Адрия Арджона – Морбиус
– Лоррейн Бракко (только голос) – Пиноккио от Дисней
– Пенелопа Крус – 365
– Мира Сорвино – Lamborghini: Человек, стоящий за легендой
Худший актер второго плана
– Пит Дэвидсон – Доброго траура
– Том Хенкс – Элвис
– Ксавьер Самуэль – Блондинка
– Мод Сан – Доброго траура
– Эван Уильямс – Блондинка
Худший экранный дуэт
– Колсон Бейкер и Мод Сан – Доброго траура
– Оба персонажа из реальной жизни в лживой сцене спальни Белого дома – Блондинка
– Том Хенкс и его латексное лицо (и смешной акцент) – Элвис
– Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами – Блондинка
– Два сиквела 365 дней
Худший режиссер
– Джадд Апатоу – Пузырь
– Колсон Бейкер и Мод Сан – Доброго траура
– Эндрю Доминик – Блондинка
– Даниэль Эспиноза – Морбиус
– Роберт Земекис – Пиноккио от Дисней
Победители антипремии будут объявлены 11 марта.
Ранее OBOZREVATEL писал, что анимационный фильм режиссера Гильермо дель Торо "Пиноккио" привлек внимание всего мира и занял первое место на сайте Netflix. Украинцы для себя заметили, что некоторые шутки, написанные еще до полномасштабной войны, заиграли новыми красками.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!