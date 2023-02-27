Объявлены победители премии Гильдии киноактеров США, на которую будет ориентироваться ''Оскар''

В ночь на 27 февраля состоялась 29-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США за заслуги в области кинематографа и телевидения. Считается, что именно на результаты этой церемонии будет ориентироваться жюри престижной премии "Оскар".

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Больше всего статуэток забрала команда фильма "Все везде и сразу". OBOZREVATEL решил рассказать, кого в этом году отметила Гильдия киноактеров (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Лучший актерский состав в драматическом сериале – "Белый лотос". Кстати, одна из звезд "Белого лотоса" оскандалилась несуразным заявлением о мире в Украине и России.

Лучший актерский состав в игровом кино – "Все везде и сразу"

Лучший актерский состав в комедийном сериале – "Начальная школа "Эбботт"

Лучшая мужская роль – Брендан Фрейзер, "Кит"

Лучшая мужская роль второго плана – Кэ Хюи Куан, "Все везде и сразу"

Лучший актер в драматическом сериале – Джейсон Бейтман, "Озарк"

Лучший актер в мини-сериале – Сэм Эллиотт, "1883"

Лучший актер в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Лучшая женская роль – Мишель Йео, "Все везде и сразу"

Лучшая женская роль второго плана – Джейми Ли Кертис, "Все везде и сразу"

Лучшая актриса в драматическом сериале – Дженнифер Кулидж, "Белый лотос"

Лучшая актриса в мини-сериале – Джессика Честейн, "Джордж и Тэмми"

Лучшая актриса в комедийном сериале – Джин Смарт, "Хитрости"

Ранее OBOZREVATEL писал, что 25 февраля прошла церемония награждения лауреатов 73-го Берлинского международного кинофестиваля. В этом году за Золотого и Серебряного медведя соревновались 18 фильмов, а специальное отличие получила лента украинского режиссера Надежды Парфан.

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