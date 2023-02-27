Американский актер Ф. Мюррей Абрахам в составе команды сериала "Белый лотос" накануне получил награду на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров за выдающуюся драматическую роль и использовал свое время на сцене для бессмысленного заявления. Он призвал помолиться за мир в Украине и России, приравняв горе двух народов.

Видео дня

После этого американец выкрикнул о каком-то "объединении навеки". Его слова передали журналисты People (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Мюррей Абрахам начал свою речь уверенно: трогательно поблагодарил команду сериала и актеров, посочувствовал пострадавшим в результате землетрясения сирийцам и туркам.

Однако когда речь зашла о войне в Европе, актер показал свою неосведомленность или подыграл российской пропаганде. В частности, он пожелал мира не только Украине, но и России, развязавшей войну. Это хуже, чем просто не назвать виновников геноцида украинцев, ведь он снял вину и посочувствовал террористам.

"Это прекрасное время, но я хотел бы обратиться с молитвой к жертвам землетрясений в Сирии и Турции, а также с молитвой о мире в Украине и России. Объединены навсегда!" – крикнул актер.

Вспомнив об Украине и России, он перекрестился и поцеловал пальцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Берлине завершился 73-й кинофестиваль , прошедший под знаком Украины. По традиции, жюри фестиваля оставило свои подписи в книге мэра Берлина, где румынский режиссер Раду Жуде передал "послание" президенту РФ Владимиру Путину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!