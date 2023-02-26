Украинская лента получила специальную награду: названы победители 73-го Берлинского кинофестиваля

В субботу, 25 февраля, в столице Германии прошла церемония награждения лауреатов 73-го Берлинского международного кинофестиваля. В этом году за Золотого и Серебряных медведей соревновались 18 фильмов, а специальную награду получила лента украинского режиссера Надежды Парфан.

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Короткометражный фильм с названием "Это свидание" (It's a Date) получил отличие Особое упоминание от Международного жюри короткометражных фильмов Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщили на странице Berlinale в Facebook.

Картина Парфан соревновалась за награды в программе Berlinale Shorts.

В этой короткометражке показана столица нашей страны, в которой идет полномасштабная война с агрессором. Но, несмотря на это, жизнь в городе не стоит на паузе, а наоборот продолжается во всех его проявлениях.

"На рассвете по городу несется на бешеной скорости автомобиль. Этот современный ремейк фильма Клода Лелуша "C'etait un rendez-vous", снятый под субъективным углом камеры одним неотредактированным кадром, отражает эмоции чрезвычайного положения, вызванного войной", – сказано в описании под трейлером ленты.

В разных конкурсных программах 73-го Берлинского фестиваля принимали участие шесть украинских фильмов. Кроме того, на нем были представлены две ленты об Украине.

Добавим, что главную награду Берлинале – Золотой медведь за лучший фильм – в этом году завоевала фильм "На Адаманте" (On the Adamant) французского режиссера Николя Филибера. Документальная картина рассказывает об уникальной клинике в Париже — дневном центре для людей с психическими расстройствами, расположенном в плавучем здании в центре города.

А Гран-при жюри – Серебряный медведь – досталось фильму "Красное небо" (Roter Himmel) немецкого режиссера Кристиана Петцольда – второй части его трилогии. Лента рассказывает о событиях, происходящих летом в доме отдыха на берегу Балтийского моря. Вокруг бушуют лесные пожары, из-за чего в ловушке оказались четверо молодых людей, которые постепенно начинают сближаться.

Кроме того, Специальный приз жюри получила картина Плохая жизнь (Mal Viver) португальского режиссера Жоао Канижу.

Серебряного медведя за Лучшую режиссуру получил французский режиссер Филипп Гаррель за картину Плуг (Le grand chariot). Награда за Лучший сценарий досталась немецкому кинорежиссеру Ангеле Шанелек за сценарий к картине Музыка (Music).

Серебряного медведя за Выдающийся художественный вклад получила французская кинооператор Элен Лувар за операторскую работу в фильме Дискобой (Disco Boy) режиссера Джакомо Аббруццезе. А за Лучшую роль была награждена актриса София Ортеро, сыгравшая испанской картине 20 видов пчел (20.000 especies de abejas) режиссера Эстибализ Урресола Солагурен.

Серебряного медведя за Лучшую роль второго плана получила актриса Теа Эре за роль в фильме До конца ночи (Bis ans Ende der Nacht) немецкого режиссера Кристофа Хоххойслера.

Как сообщал OBOZREVATEL, жюри фестиваля Берлинале оставили свои сообщения в книге мэра Берлина, причем один из членов жюри – румынский режиссер Раду Жуде передал "послание" президенту РФ Владимиру Путину. Он написал "Fu*k Putin".

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