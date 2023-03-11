Netflix покажет украинский документальный фильм ''Борщ. Секретный ингредиент'' с Евгением Клопотенко: названа дата премьеры

Стриминговая платформа Netflix покажет миру украинский документальный фильм "Борщ. Секретный ингредиент". Главную роль в картине исполняет украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Об этом кулинар сообщил на своей странице в Instagram. Он назвал дата премьеры (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Экранизация состоится очень скоро – 30 марта.

"Алло, @netflixua, есть классный документальный фильм о борще. Покажешь? – Будет с 30 марта", – отметил Клопотенко.

Он также поблагодарил всех, кто работал над фильмом и тех, кто продвигает украинское.

"Спасибо @filmua и @natalka_yakymovych благодаря усилиям и упорству которых мир увидит "Борщ. Секретный ингредиент". Спасибо всем, кто работал над фильмом и продолжает популяризировать украинский", – добавил Клопотенко.

Отметим, в 2020 году Клопотенко добился того, чтобы борщ официально зарегистрировали в Украине как национальное блюдо.

Кроме того, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия элемент "Культура приготовления украинского борща" внесли в Список нематериального культурного наследия, требующего немедленной охраны. Так, блюдо официально признали украинским, а не российским. Впервые в истории номинационное досье рассмотрели вне очереди – из-за происходящих в реальном времени военных действий в Украине и реальной угрозы культурному элементу.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер российского МИД Мария Захарова обиделась на признание ЮНЕСКО борща украинским. Она заявила, мол, "российский борщ" в защите не нуждается.

В ответ министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс потроллил Захарову фразой главы РФ Владимира Путина: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица".

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