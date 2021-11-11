'Не родись красивой' и 'Моя любимая Страшко': сравнение образов актрис. Фото

30 августа 2021 года вышел первый сезон нового украинского сериала "Моя любимая Страшко". Это адаптация известного на весь мир колумбийского проекта "Дурнушка Бетти". В Украине многие зрители этот сюжет запомнили благодаря похожему образу Екатерины Пушкаревой из "Не родись красивой".

Сравним главных героинь из двух культовых сериалов: украинского и российского. Детали – в статье OBOZREVATEL.

Катя в первых сериях рассеянна, неуклюжа и замкнута в себе. Она надевает мешковатые вещи, скрывающие фигуру. Ей не нравится собственная внешность, а уверенные красавицы из офиса еще больше влияют на самооценку героини. Это чувствуют и коллеги, поэтому многие из них развлекаются, глядя на реакцию девушки в ответ на критику и травлю.

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Со временем девушка находит в коллективе подруг, которые ее поддерживают и вдохновляют на изменения жизни в лучшую сторону. А еще – влюбляется тот, кто, по мнению Пушкаревой, никогда бы и не обратил на нее внимание.

Поверив в себя, девушка постепенно трансформируется: меняет прическу и стиль одежды, а макияжем подчеркивает свои "сильные" стороны внешности. Финальное перевоплощение героини создало для зрителей "вау-эффект". Продюсеры к этому и стремились: они искали актрису, которая смогла бы передать яркое экранное перевоплощение.

В сериале о Пушкаревой в основе сюжета – постепенные изменения во внешности Кати и интриги между героями сериала. Поднимаются темы верности и предательства, дружбы и вражды, а также предубеждения и факты.

Главную героиню "Не родись красивой" сыграла Нелли Уварова. Это принесло ей невероятный успех. Звезду зрители еще долго сравнивали со сценическим образом. Но она своим профессионализмом смогла доказать, что не является актрисой одной роли. Не менее блестящие фильмы, где она снялась, – "Русалка", "Я остаюсь", "В круге первом" и "Атлантида".

В этом сериале режиссеры и сценаристы решили снять что-то оригинальнее картин с похожими сюжетными линиями. Из схожего с сюжетом "Не родись красивой": Настя Глушко, скромно одетая, устраивается в бьюти-компанию, где сталкивается с травлей по поводу собственной внешности. Далее она влюбляется в коллегу-красавца.

Украинский сериал поднимает вопросы мобинга (пренебрежительное отношение на работе, травля), сексизма, объективации и т.д. Все эти проблемы объединяет одно – хотя мир стремительно меняется, общество продолжает оценивать человека по внешности.

Если героине "Не родись красивой" зритель сочувствовал, то Настя таких реакций не вызывает. Катя постоянно в конце серии под печальную музыку записывала в блокноте все неприятное, что с ней случилось за день.

А вот украинская актриса снялась в образе успешной и прогрессивной девушки. И хотя она иногда сомневается в своей привлекательности, все же отстаивает свою позицию и не молчит. К примеру, она защищает права животных, а в офисе предлагает заменить упаковку для косметики на более экологичный вариант.

Роль Насти Глушко сыграла актриса Ирина Поплавская. Девушка на своей странице в Instagram не слишком отличается от образа экранной героини. Она редко публикует новые фото, но увидеть, как она примерно выглядит в жизни, можно в ее stories.

Так что в украинской версии сериала поднимается больше остросоциальных проблем, чем это было в предыдущих экранизациях.

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