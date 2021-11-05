Антонио Бандерас, Дакота Джонсон, Эмма Робертс: знаменитости, у которых есть звездные родственники. Фото

Вероятность того, что сразу несколько родственников захотят стать частью звездного шоубиза – маленькая. Большинство людей выбирает "спокойную", "незвездную" жизнь.

Узнайте, кто из знаменитостей-родственников рискнул показать миру свою креативность и талантливость – и не прогадал. Ведь сегодня они – востребованы актеры и режиссеры, которых обожают миллионы. Подробнее читайте в статье OBOZREVATEL.

Звезда фильмов "Аквамен" и "Игра престолов" Джейсон Момоа – отчим актрисы Кравитц. В 2005 году он стал встречаться с мамой Зои – Лизой Боне. В октябре 2017 года пара сыграла пышную свадьбу. Позже влюбленные стали родителями 3 детей (2 – от Джейсона и 1 – от предыдущего брака).

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Дакота, звезда кинофраншизы "50 оттенков серого", росла в семье актеров. Ее мама – Мелани Гриффит, а отчим – Антонио Бандерас. Пара стала жить вместе, когда девочке было 6 лет. Актер воспитывал дочь любимой как родную.

Дакота в одном из своих интервью тепло вспомнила о вкладе в ее воспитание со стороны отчима: "Антонио научил меня дисциплине и всему, что я знаю. Я благодарна ему за все".

Племянник режиссера Фрэнсиса, Николас Коппола, взял в качестве псевдонима фамилию супергероя Люка из сериала "Джессика Джонс" – Кейдж. Мужчина не хотел, чтобы люди считали, что он добивается успеха благодаря знаменитому дяде.

Дочь Копполы-старшего, София, тоже, как и отец, стала режиссером. Она – двоюродная сестра Николаса.

Мало кто знает, что Кейт Миддлтон – из простой семьи. Ее мама – стюардесса, а папа – пилот British Airways. Жена принца Уильяма имеет родственные связи с известным британским кинорежиссером Гаем Ричи, ведь предки Кейт в 6 поколении и Гая – в 5 были супругами. Речь идет о Дэвиде и Саре Луге, живших в 18 веке.

Миддлтон – кузина Ричи. Стоит заметить, что в 2011 году она вместе с Уильямом пригласила своего родственника на свадьбу.

Эмма – дочь актера Эрика Робертса, получившего известность благодаря съемкам в фильмах "Молодые и дерзкие" и "Черная метка". Девушка выбрала карьеру киноактрисы, поскольку в детстве часто наблюдала за съемками на работе у папы и родной тети Джулии Робертс.

Отметим, что в 2010 году Эмма и Джулия вместе сыграли в фильме "День святого Валентина".

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