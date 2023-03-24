Не нашли признаков пропаганды: три фильма россиян, поддерживающих Путина, попали в программу кинофестиваля в Венеции

В четверг, 23 марта, в венецианском университете начался Кинофестиваль короткометражного кино Ca' Foscari Short Film Festival. Этот конкурс открыт для студентов со всего мира. В этом году жюри среди 3000 лент выбрали 30. В список "лучших" вошли три – российского производства, создатели которых поддерживают войну в Украине.

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Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила Анастасия Чайковская, студентка университета Ca' Foscari. Московское медиа обрадовалось очередному успеху на культурном фронте, а затем репост его публикации появился на Facebook-странице фестиваля со словами "Даже в России говорят о нас".

"Мы с друзьями, конечно, возмутились – и пошли проверять режиссеров и съемочную команду на предмет поддержки Украины или войны. И то, что мы нашли, было очень грустно", – рассказывает активистка.

В программе представлены:

"Аглая, с Рождеством!" Елизаветы Верховенской. Студенты выяснили, что режиссер представляет Moscow Film School, выпускники которой работают на российских пропагандистских каналах.

"Переруг" Михаила Борейши. По словам Анастасии, актеры и продюсер фильма публично поддерживают войну и сотрудничают с российскими пропагандистами. Также она добавила, что один из актеров проводит сбор средств для оккупантов.

"Беглец" Саломе Кинцурашвили. Студенты выяснили, что, по данным ГУР, Самвел Карапетян – владелец компании "Ташир холдинг", что связанна с "Газпромом". Он является одним из спонсоров российской агрессии против Украины. Его сын женат на режиссере Саломе Кинцурашвили, и работает в совете директоров отцовской компании.

Попытка достучаться до организаторов

После проведенного расследования Анастасия Чайковская вместе со студентами обратилась к профессору Марии Роберте Новьеллио, одной из организаторов фестиваля: "Мы просили исключить фильмы из конкурса. Далее – убрать по крайней мере школы, которые они представляют, и указать, что они связаны с государственными органами РФ. Мы просили, чтобы режиссеры высказались на премьере в поддержку Украины".

Ответ профессора разочаровал активистов. Она, по словам Чайковской, "говорила о l'arte è fuori politica (искусство вне политики), и сравнивала нашу войну с войнами по всему миру". Мария Роберта Новьеллио в беседе с Анастасией отметила, что фестиваль дает возможность россиянам на выражение своей позиции и проявить себя как режиссер вне диктаторского государства.

Борьба продолжается

Студенты написали письмо ректору университета Тициану Липпиелло (в ответ – тишина), а также обнародовали информацию в Instagram "PuntoInternoUA". Этот пост быстро начал распространяться, набирать резонанс, и несколько дней спустя ректор прислала ответ.

"Она проинформировала нас, что университет всегда был и будет на стороне Украины. Что они очень помогали украинским студентам и поддерживали их всячески. Университет выплатил студентам региональную стипендию, выделенную для украинцев, но о другой поддержке я не слышала. Ректор сказала в своем ответе, что в понедельник, 20 марта, они рассмотрят эту проблему и вынесут решение", – говорит Чайковская.

Активистка добавила, что любые культурные или благотворительные инициативы, которые она хотела организовывать на базе университета, были отклонены. Например, девушка предлагала показать в одной из аудиторий Ca' Foscari фильм "Велика подорож Україною", и получила отказ.

Далее со студентами связался журналист итальянского издания Corriere della sera, чтобы осветить событие. После общения украинцы попросили подождать с публикацией, потому что надеялись на положительный ответ ректора. Университет выдерживал долгую паузу, так что статья вышла на сайт.

Во вторник, 21 марта, когда до начала фестиваля оставались считанные дни, Анастасии пришло письмо. В нем снова говорилось, что вуз поддерживает Украину, но, просмотрев российские фильмы, члены жюри не нашли признаков пропаганды.

Анастасии неизвестно о случаях поддержки ее с друзьями инициативы со стороны представителей университета: "Возможно, они есть, и пытались помочь, но мы об этих героях, к сожалению, не знаем".

Искусство вне политики?

Четверг. 23 марта. Во время премьеры фестиваля один из представителей университета вышел на сцену и заявил, что Ca' Foscari категорически осуждает русофобию и не будет поддерживать это, потому что "культура вне политики". Это звучит довольно иронично, поскольку в этот же день в Ca' Foscari в программе были два политических фильма: "Bloody Grave" (Иран) и "As Dúas en Punto" (Испания). "Режиссер второй короткометражки вообще со сцены призывала бороться за демократию. Так что это, если не политика?", – говорит Анастасия.

Единственное, чего удалось добиться активистам – выйти на сцену с речью на открытии фестиваля. Один из выпускников университета Александр Рыбальченко рассказал правду о событиях в Украине, и о режиссерах российских короткометражек из программы конкурса.

"Несправедливо говорить, что искусство вне политики, в то время как российские ракеты уничтожают украинские театры, кино и музеи, а армия оккупантов разворовывает произведения искусства, которые потом увозит в Россию. Мне многие говорили, что в мире более 40 конфликтов, так почему войне в Украине нужно уделять больше внимания? Мы, студенты из Украины, особенно вовлечены в эту войну, и поэтому стараемся делать все, чтобы остановить это", – сказал в речи активист. (Полное видео выступления смотрите ниже).

В заключение Александр добавил: "Если искусство способствует диалогу между культурами, как некоторые говорят, оно должно быть диалогом, а не молчанием". После этого студенты раздали всем присутствующим распечатанные буклеты с фактами о пророссийских взглядах режиссеров. Удалось ли украинцам достичь желаемого? Нет. Это вопрос времени. Если таких неравнодушных будет гораздо больше – нам удастся пробить стены "какая разница" и "мы вне политики".

"Скорее всего, ответственные за фестиваль лица не проверяют режиссеров и команды не с плохим намерением. Просто потому что им на это "все равно". А теперь университет не готов принять ответственность и исправить ошибку", – резюмирует Чайковская.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский фильм о Навальном получил "Оскар". Жена политика вышла на сцену за наградой и дерзко заговорила о "борьбе за демократию".

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