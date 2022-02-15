На "Оскаре" ввели новую "номинацию": пользователи Twitter смогут выбрать любимый фильм

На 94-й церемонии вручения премии "Оскар" зрители впервые смогут выбрать любимый фильм, в том числе и среди тех, которые не были номинированы на победу экспертами Киноакадемии. Он получит неофициальную награду в специальной пользовательской номинации, а голосование будет проходить при поддержке соцсети Twitter.

Нововведение появилось на фоне падения рейтингов последних оскаровских трансляций. Очевидно, таким образом организаторы пытаются привлечь к церемонии больше зрительского внимания. Как передает The Hollywood Reporter, трое из голосовавших интернет-пользователей станут гостями церемонии "Оскар-2023" в Лос-Анджелесе (США). Все расходы на поездку им обещают возместить.

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В этом году пользователи Twitter смогут отдать свой голос за киноленту, выпущенную в 2021-м, на сайте oscarsfanfavorite.com. Кроме того, зрители могут публиковать твиты с названиями своих фаворитов, используя хэштег #OscarsFanFavorite. Фильм, набравший наибольшее количество голосов фанатов к 3 марта, будет отмечен во время трансляции "Оскар-2022" в воскресенье, 27 марта.

"Мы очень рады сотрудничать с Twitter, чтобы помочь создать заинтересованную и взволнованную цифровую аудиторию в преддверии церемонии", – сказала вице-президент по цифровому маркетингу Академии кинематографических искусств и наук Мерил Джонсон.

Она отметила, что теперь поклонники кино с разных уголков мира смогут участвовать в шоу в режиме реального времени и находить единомышленников.

В The Hollywood Reporter указали, что большие шансы на победу в указанной "номинации" есть у нашумевшей киноленты "Человек-паук: нет пути домой". Эта работа студии Marvel получила большую популярность среди зрителей, но не оказалась в списке претендентов на "Оскар-2022" в номинации "Лучший фильм", претендуя только на "техническую" награду за лучшие спецэффекты. Отметим, что этот блокбастер Тома Холланда заработал более 1,7 млрд долларов в мировом прокате.

Кроме этого, пользователи Twitter используя хэштег #OscarsCheerMoment смогут выбрать любимую сцену из фильма 2021 года. Эпизоды-победители будут показаны на церемонии вручения "Оскар" вместе с твитами фанатов.

Пять пользователей, принявших участие в указанной кампании, получат солидный призовой пакет, который включает в себя год бесплатных билетов в кино в кинотеатре по их выбору, подписки на потоковые сервисы и эксклюзивные предметы из магазина Academy Museum.

Кинопоклонники смогут публиковать свои посты до 20 раз в день. Период голосования – с 14 февраля до 3 марта.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Церемония награждения "Оскар-2022" состоится 27 марта. Список претендентов на победу, объявленный Академией кинематографических искусств и наук, можно найти по ссылке.