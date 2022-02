Объявлены номинанты кинопремии 'Оскар-2022'

Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов на престижную премию "Оскар-2022". Церемония награждения состоится 27 марта ночью.

Список с лучшими из лучших в 21 номинации появился во время эфира на YouTube. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с перечнем отмеченных актеров, режиссеров и других кинодеятелей (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Лучший фильм

"Белфаст"

"Кода"

"Не смотрите вверх"

"Сядь за руль моей машины"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Аллея ужасов"

"Власть пса"

"Вестсайдская история"

Лучшая женская роль

Джессика Честейн, "Глаза Темми Фэй"

Оливия Колман, "Незнакомая дочь"

Пенелопа Крус, "Параллельные матери"

Николь Кидман, "Быть Рикардо"

Кристен Стюарт, "Спенсер"

Лучшая мужская роль

Гавьер Бардем, "Быть Рикардо"

Бенедикт Камбербетч, "Власть пса"

Эндрю Гарфилд, "Тик-так, бум!"

Уилл Смит, "Король Ричард"

Дензел Вашингтон, "Макбет"

Лучший режиссер

Кеннет Брана, "Белфаст"

Рюсуке Хамагути, "Сядь за руль моей машины"

Пол Томас Андерсон, "Лакричная пицца"

Джейн Кэмпион, "Власть пса"

Стивен Спилберг, "Вестсайдская история"

Лучший иностранный фильм

"Сядь за руль моей машины", Япония

"Убегать", Дания

"Рука Бога", Италия

"Лунана: Как в классе", Бутан

"Худший человек в мире", Норвегия

Лучший документальный полнометражный фильм

"Вознесение"

"Аттика"

"Убегать"

"Лето души"

"Написание с огнем"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Выразительный"

"Отведи меня домой"

"Королева баскетбола"

"Три песни для Беназир"

"Когда мы были хулиганами"

Лучший анимационный фильм

"Энканто"

"Побег"

"Лука"

"Митчеллы против машин"

"Рая и последний дракон"

Лучший игровой короткометражный фильм

"Ала Качуу – Бери и беги"

"Платье"

"Долгое прощание"

"В моих мыслях"

"Пожалуйста, держись"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Дела искусства"

"Бестия"

"Боксбалет"

"Робин Робин"

"Стеклоочиститель"

Лучшая женская роль второго плана

Джесси Бакли, "Незнакомая дочь"

Ариана Дезобе, "Вестсайдская история"

Джуди Денч, "Белфаст"

Кирстен Данст, "Власть пса"

Онжаню Эллис, "Король Ричард"

Лучшая мужская роль второго плана

Киаран Хайндс "Белфаст"

Трой Костур "Кода"

Дж. К. Симмонс "В роли Рикардо"

Джесси Племонс "Власть пса"

Коди Смит-Макфи "Власть пса"

Лучшая операторская работа

"Дюна"

"Аллея ужасов"

"Власть пса"

"Макбет"

"Вестсайдская история"

Лучшие визуальные эффекты

"Дюна"

"Персонаж"

"007: Не время умирать"

"Шан-Чи и легенда десяти колец"

"Человек-паук: Нет пути домой"

Лучшая оригинальная песня

Be Alive, "Король Ричард: Воспитывая чемпионок"

Dos Oruguitas, "Энканто"

Down To Joy, "Белфаст"

No Time To Die, "007: Не время умирать"

Somehow You Do, "Четыре добрых дня"

Лучший грим и прически

"Поездка в Америку 2"

"Круэлла"

"Дюна"

"Глаза Тамми Фэй"

"Дом Гуччи"

Лучший монтаж фильма

"Не смотрите вверх"

"Дюна"

"Король Ричард"

"Тик-да, бум!"

"Власть пса"

Лучший звук

"Белфаст"

"Дюна"

"007: Не время умирать"

"Власть пса"

"Вестсайдская история"

Лучший костюм

"Круэлла"

"Сирано"

"Дюна"

"Аллея ужасов"

"Вестсайдская история"

Лучший оригинальный сценарий

"Белфаст"

"Не смотрите вверх"

"Король Ричард"

"Лакричная пицца"

"Худший человек на свете"

Лучший адаптированный сценарий

"Кода"

"Сядь за руль моей машины"

"Дюна"

"Незнакомая дочь"

"Власть пса"

Добавим, что нынешняя церемония, которая состоится 27 марта в Лос-Анджелесе, станет 94-м мероприятием, где награждают кинодеятелей года.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне объявили список на анти-"Оскар", премию под названием "Золотая малина". В число номинантов вошли отмеченные Академией кинематографических искусств и наук претенденты.