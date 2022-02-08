Кинокритики назвали вероятных победителей 'Оскара' в 2022 году

Престижная американская кинопремия "Оскар" состоится в этом году уже 27 марта, поэтому кинокритики начали активно представлять своих претендентов на победу в той или иной номинации. Букмекеры издания The Guardian сулят победу фильмам "Маленькая мама", "Незнакомая дочь", "Сувенир: Часть 2" и "Сядь за руль моей машины".

Список вероятных победителей появился на сайте британской газеты. Помимо кинокартин, критики также назвали четырех режиссеров, которые, по их мнению, достойны золотой статуэтки.

Журналист Марк Кермод считает, что лучшим фильмом 2022 года должна стать фантастическая драма от французского режиссера Селин Сьяммы под названием "Маленькая мама". Кинокартина рассказывает историю о восьмилетней девочке Нелли. Гуляя по лесу, она встречает свою ровесницу, очень похожую на нее внешне. Имя второго ребенка – Марион. Так же зовут маму главной героини. Кроме того, кинокритик считает, что автор фильма должна забрать награду в номинации "Лучший режиссер".

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Букмекер Венди Айд ставит на победу дебютной полнометражной работы актрисы Мэгги Джилленхол "Незнакомая дочь". Фильм основан на одноимённой новелле Элены Ферранте. Психологическая драма знакомит зрителя с преподавательницей английского языка в разводе по имени Леда, которая в отпуске встречает молодую маму Нину и начинает чувствовать к ней тревожное притяжение. А вот звание лучшего режиссера Айд отдала Джейн Кэмпион за киноленту "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Актер и критик Симран Ханс уверен в победе предстоящей американо-британской романтической драмы "Сувенир: Часть 2" Джоэнны Хогг. Рецензенты называют работу "великой метамелодрамой нашего времени, умной и душераздирающей". "Лучшим режиссером", по мнению Ханса, должна стать Янице Браво благодаря картине "Зола".

Кинокритик Гай Лодж назвал вероятным победителем в номинации "Лучший фильм" японскую драму "Сядь за руль моей машины". Кинолента уже получила большое признание на многих кинофестивалях. Она рассказывает о театральном режиссере Юсукэ, которому нужно поставить пьесу Чехова "Дядя Ваня", и о его личном водителе, молчаливой девушке Мисаки. Оказывается, оба потеряли близких людей. Также Лодж пророчит победу мексиканке Татьяне Уэсо, снявшей "Молитвы об украденных", в номинации "Лучший режиссер".

Ранее ОBOZREVATEL писал, что организаторы "анти-Оскара", более известного как премия "Золотая малина", назвали перечень номинантов на звание худших кинодеятелей 2021 года. Традиционно в список попали известные актеры и голливудские фильмы.