Кто из актеров претендует на "Оскар-2022": эксцентричная героиня "Дианы", легенда Голливуда и не только

Яна Сончковская
Кино
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Актеры претендуют на премию 'Оскар'

Американская киноакадемия объявила номинантов, которые 27 марта 2022 года смогут стать обладателями премии "Оскар". Бороться за звание лучших актеров будут оскороносные лауреаты и новички, которые никогда еще не держали в руках статуэтку.

Многие киноманы считают премию несправедливой, поскольку некоторые всемирно известные актеры до сих пор не получили престижных наград, а их менее популярные конкуренты обладают сразу несколькими кинопремиями. OBOZREVATEL рассказывает о карьерные достижениях претендентов на "Оскар-2022".

  • Дензел Вашингтон – два "Оскара" и три "Золотых глобуса"

Дензел Вашингтон претендует на ''Оскар''
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Американский актер и режиссер Дензел Вашингтон уже дважды получал статуэтку "Оскар" – за лучшую мужскую роль в криминальном триллере "Тренировочный день" (2001) и лучшую мужскую роль второго плана в исторической драме "Слава" (1989). В 2022 году его снова номинировали на эту премию. В 2020 году издание The New York Times назвало его величайшим актером XXI века.

Дензел Вашингтон дважды получал ''Оскар''

Вашингтон ассоциируется с человечными и сильными персонажами кино. В новом фильме "Макбет" его герой также драматичный, он поплатился жизнью за плохие поступки. Лента снята по сценарию пьесы Уильяма Шекспира, которую экранизировали десятки раз.

  • Николь Кидман – пять "Золотых глобусов", одна премия "Оскар" и "BAFTA"

Николь Кидман играет главную роль.

Лауреат "Оскара" Николь Кидман также претендует на премию в 2022 году. Свою первую награду она получила в 2003 году за главную роль в фильме "Часы". Знаменитость является пятикратной победительницей "Золотого глобуса" и самой высокооплачиваемой актрисой. За вклад в киноиндустрию Кидман стала обладательницей звезды на Голливудской аллее славы.

Николь Кидман является обладательницей многих премий

В драме "Быть Рикардо" актриса кардинально изменила имидж, выкрасив волосы в яркий рыжий цвет. За эту роль в 2021 году Кидман уже получила награду "Золотой глобус". Сюжет фильма вдохновленный американским сериалом 50-х годов "Я люблю Люси" и рассказывает историю о паре голливудских актеров.

  • Оливия Колман – один "Оскар", три "Золотых глобуса", четыре премии "BAFTA"

Оливия Колман снялась в главной роли в фильме ''Незнакомая дочь''

Британская актриса Оливия Колман в 2019 году уже получила премию "Оскар" за роль королевы Анны в фильме "Фаворитка". В 2022 году 48-летнюю звезду телевидения снова номинировали на кинопремию за роль в ленте "Незнакомая дочь". Ее героиня боится потерять молодость.

Оливию Колман номинировали на премию ''Оскар'' за лучшую женскую роль

Колман за свою карьеру получила четыре премии "BAFTA". Кроме этого, актриса является обладательницей трех "Золотых глобусов". За роль королевы Елизаветы II в телесериале "Корона" звезда получила награду "Эмми".

  • Пенелопа Крусодна премия "BAFTA" и "Оскар"

Пенелопа Крус является номинанткой на ''Оскар''

Испанская актриса Пенелопа Крус – обладательница премии "Оскар-2009" за роль второго плана в фильме "Вики Кристина Барселона". В 2022 году звезда снова борется за награду, сыграв в комедии "Параллельные матери". Крус с 15 лет на экране, с тех пор она снялась более чем в 70 кинолентах.

Пенелопа Крус является номинанткой на премию ''Оскар-2022''

47-летняя звезда прокомментировала, что она очень волнуется перед церемонией награждения. Когда объявили претендентов на премию "Оскар-2022", Крус прыгала от радости, потому что номинация досталась также ее мужу Хавьеру Бардему за лучшую мужскую роль.

  • Хавьер Бардем – одна премия "Оскар", "BAFTA" и "Золотой глобус"

Хавьер Бардем и Николь Кидман претендуют на ''Оскар''

Испанский актер Хавьер Бардем в 2022 году может получить премию "Оскар". Его уже награждали в 2008 году за лучшую роль второго плана в фильме "Старикам здесь не место". Он стал первым обладателем кинопремии среди испанцев. За эту роль Хавьер получил награду "Золотой глобус" и "BAFTA".

Хавьер Бардем получил ''Оскар''

Избранник Пенелопы Крус уже в четвертый раз номинируется на "Оскар". За свою карьеру Бардем снялся в 40 фильмах, а первую эпизодическую роль получил в возрасте шести лет.

  • Эндрю Гарфилдодна премия "BAFTA" и "Золотой глобус"

Эндрю Гарфилд играет главную роль в драме ''Тик-так, бум!''

Актера Эндрю Гарфилда впервые номинировали на премию "Оскар". События фильма "Тик-так, бум!" происходят в 90-е годы, когда Нью-Йорк переживал эпидемию СПИДа. Герой Гарфилда мечтает стать композитором, чтобы вместе с любимой выбраться из нищеты.

Эндрю Гарфилд занимается благотворительностью

38-летний актер прославился в фильме "Человек-паук", где сыграл главную роль. За свою карьеру Гарфилд получил немного престижных наград, хотя киноленты с его участием становились невероятно популярными. Например, фильм "Львы для ягнят", "Мальчик А", "Имаджинариум доктора Парнаса" и "Социальная сеть".

  • Кристен Стюарт – одна премия "BAFTA"

Кристен Стюарт играла принцессу Диану

Американскую актрису Кристен Стюарт впервые в жизни номинировали на премию "Оскар". Кинокритики предсказывают, что именно она станет обладательницей статуэтки. До съемок в драме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" ее актерскую игру никогда не оценивали так высоко. Стюарт призналась, что сложнее для нее было эмоционально подготовиться к роли Леди Дианы. Однако она сыграла драматическую героиню невероятно чувственно.

Кристен Стюарт впервые претендует на ''Оскар''

Ранее звезда прославилась на весь мир, когда сыграла главную героиню в саге "Сумерки". Однако в 2013 году за эту киноленту ее наградили антипремией "Золотая малина" за худшую женскую роль. В общей сложности фильм получил семь "Золотых малин".

  • Уилл Смитодна премия "Золотой глобус"

Уилла Смита номинировали на премию ''Оскар'' в третий раз.

Культовый 53-летний актер и продюсер Уилл Смит в третий раз стал номинантом "Оскара". Смита считают одним из самых высокооплачиваемых в Голливуде, хотя за всю карьеру ему досталось очень мало престижных наград. После двух провальных номинаций "Оскар" Смит начал подозревать организаторов в расизме, поэтому на церемонию 2016 года не пришел. Актера пять раз номинировали на "Золотой глобус".

Уилл Смит сыграл в культовых кинолентах

В 2021 году Смит стал победителем премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард", за эту киноленту его номинировали на "Оскар-2022". На этапе подбора актеров были споры по поводу уместности участия Вилла Смита, потому что его цвет кожи значительно светлее, чем у тренера Ричарда Уильямса, которого он играет.

  • Бенедикт Камбербетч – одна премия "BAFTA"

Бенедикт Камбербетч претендует на ''Оскар''

Британский актер Бенедикт Камбербетч второй раз стал претендентом на премию "Оскар". Впервые его номинировали в 2014 году за главную роль в фильме "Игра в имитацию", но тогда желанную статуэтку получить не удалось.

Бенедикт Камбербетч играл Шерлока

45-летний Камбербетч прославился благодаря роли Шерлока Холмса. За главную роль в телесериале его несколько номинировали на премию "BAFTA" и "Золотой глобус". В новой ленте "Власть пса" герой Камбербетча жесток к своему окружению, к животным и к себе.

  • Джессика Честейн – один "Золотой глобус"

Джессика Честейн играла главную роль в киноленте

44-летняя американская актриса Джессика Честейн сможет получить желанную награду "Оскар" с третьей попытки. В 2022 году ее номинировали на премию за главную роль в драме "Глаза Тэмми Фэй". За участие в фильме "Цель номер один" она получила "Золотой глобус". Звезда кино умеет воплощаться в роль и не боится экспериментировать с имиджем.

Джессика претендует на ''Оскар''

К примеру, для работы в хороре "Багровый пик" актрисе пришлось научиться играть на фортепиано и похудеть на 8 килограммов, чтобы выглядеть в кадре физически истощенной. Честейн любит сниматься в фильмах о женщинах, которые достигли всего сами.

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