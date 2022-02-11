Кто из актеров претендует на "Оскар-2022": эксцентричная героиня "Дианы", легенда Голливуда и не только

Американская киноакадемия объявила номинантов, которые 27 марта 2022 года смогут стать обладателями премии "Оскар". Бороться за звание лучших актеров будут оскороносные лауреаты и новички, которые никогда еще не держали в руках статуэтку.

Многие киноманы считают премию несправедливой, поскольку некоторые всемирно известные актеры до сих пор не получили престижных наград, а их менее популярные конкуренты обладают сразу несколькими кинопремиями. OBOZREVATEL рассказывает о карьерные достижениях претендентов на "Оскар-2022".

Дензел Вашингтон – два "Оскара" и три "Золотых глобуса"

Видео дня

Американский актер и режиссер Дензел Вашингтон уже дважды получал статуэтку "Оскар" – за лучшую мужскую роль в криминальном триллере "Тренировочный день" (2001) и лучшую мужскую роль второго плана в исторической драме "Слава" (1989). В 2022 году его снова номинировали на эту премию. В 2020 году издание The New York Times назвало его величайшим актером XXI века.

Вашингтон ассоциируется с человечными и сильными персонажами кино. В новом фильме "Макбет" его герой также драматичный, он поплатился жизнью за плохие поступки. Лента снята по сценарию пьесы Уильяма Шекспира, которую экранизировали десятки раз.

Николь Кидман – пять "Золотых глобусов", одна премия "Оскар" и "BAFTA"

Лауреат "Оскара" Николь Кидман также претендует на премию в 2022 году. Свою первую награду она получила в 2003 году за главную роль в фильме "Часы". Знаменитость является пятикратной победительницей "Золотого глобуса" и самой высокооплачиваемой актрисой. За вклад в киноиндустрию Кидман стала обладательницей звезды на Голливудской аллее славы.

В драме "Быть Рикардо" актриса кардинально изменила имидж, выкрасив волосы в яркий рыжий цвет. За эту роль в 2021 году Кидман уже получила награду "Золотой глобус". Сюжет фильма вдохновленный американским сериалом 50-х годов "Я люблю Люси" и рассказывает историю о паре голливудских актеров.

Оливия Колман – один "Оскар", три "Золотых глобуса", четыре премии "BAFTA"

Британская актриса Оливия Колман в 2019 году уже получила премию "Оскар" за роль королевы Анны в фильме "Фаворитка". В 2022 году 48-летнюю звезду телевидения снова номинировали на кинопремию за роль в ленте "Незнакомая дочь". Ее героиня боится потерять молодость.

Колман за свою карьеру получила четыре премии "BAFTA". Кроме этого, актриса является обладательницей трех "Золотых глобусов". За роль королевы Елизаветы II в телесериале "Корона" звезда получила награду "Эмми".

Пенелопа Крус – одна премия "BAFTA" и "Оскар"

Испанская актриса Пенелопа Крус – обладательница премии "Оскар-2009" за роль второго плана в фильме "Вики Кристина Барселона". В 2022 году звезда снова борется за награду, сыграв в комедии "Параллельные матери". Крус с 15 лет на экране, с тех пор она снялась более чем в 70 кинолентах.

47-летняя звезда прокомментировала, что она очень волнуется перед церемонией награждения. Когда объявили претендентов на премию "Оскар-2022", Крус прыгала от радости, потому что номинация досталась также ее мужу Хавьеру Бардему за лучшую мужскую роль.

Хавьер Бардем – одна премия "Оскар", "BAFTA" и "Золотой глобус"

Испанский актер Хавьер Бардем в 2022 году может получить премию "Оскар". Его уже награждали в 2008 году за лучшую роль второго плана в фильме "Старикам здесь не место". Он стал первым обладателем кинопремии среди испанцев. За эту роль Хавьер получил награду "Золотой глобус" и "BAFTA".

Избранник Пенелопы Крус уже в четвертый раз номинируется на "Оскар". За свою карьеру Бардем снялся в 40 фильмах, а первую эпизодическую роль получил в возрасте шести лет.

Эндрю Гарфилд – одна премия "BAFTA" и "Золотой глобус"

Актера Эндрю Гарфилда впервые номинировали на премию "Оскар". События фильма "Тик-так, бум!" происходят в 90-е годы, когда Нью-Йорк переживал эпидемию СПИДа. Герой Гарфилда мечтает стать композитором, чтобы вместе с любимой выбраться из нищеты.

38-летний актер прославился в фильме "Человек-паук", где сыграл главную роль. За свою карьеру Гарфилд получил немного престижных наград, хотя киноленты с его участием становились невероятно популярными. Например, фильм "Львы для ягнят", "Мальчик А", "Имаджинариум доктора Парнаса" и "Социальная сеть".

Кристен Стюарт – одна премия "BAFTA"

Американскую актрису Кристен Стюарт впервые в жизни номинировали на премию "Оскар". Кинокритики предсказывают, что именно она станет обладательницей статуэтки. До съемок в драме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" ее актерскую игру никогда не оценивали так высоко. Стюарт призналась, что сложнее для нее было эмоционально подготовиться к роли Леди Дианы. Однако она сыграла драматическую героиню невероятно чувственно.

Ранее звезда прославилась на весь мир, когда сыграла главную героиню в саге "Сумерки". Однако в 2013 году за эту киноленту ее наградили антипремией "Золотая малина" за худшую женскую роль. В общей сложности фильм получил семь "Золотых малин".

Уилл Смит – одна премия "Золотой глобус"

Культовый 53-летний актер и продюсер Уилл Смит в третий раз стал номинантом "Оскара". Смита считают одним из самых высокооплачиваемых в Голливуде, хотя за всю карьеру ему досталось очень мало престижных наград. После двух провальных номинаций "Оскар" Смит начал подозревать организаторов в расизме, поэтому на церемонию 2016 года не пришел. Актера пять раз номинировали на "Золотой глобус".

В 2021 году Смит стал победителем премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард", за эту киноленту его номинировали на "Оскар-2022". На этапе подбора актеров были споры по поводу уместности участия Вилла Смита, потому что его цвет кожи значительно светлее, чем у тренера Ричарда Уильямса, которого он играет.

Бенедикт Камбербетч – одна премия "BAFTA"

Британский актер Бенедикт Камбербетч второй раз стал претендентом на премию "Оскар". Впервые его номинировали в 2014 году за главную роль в фильме "Игра в имитацию", но тогда желанную статуэтку получить не удалось.

45-летний Камбербетч прославился благодаря роли Шерлока Холмса. За главную роль в телесериале его несколько номинировали на премию "BAFTA" и "Золотой глобус". В новой ленте "Власть пса" герой Камбербетча жесток к своему окружению, к животным и к себе.

Джессика Честейн – один "Золотой глобус"

44-летняя американская актриса Джессика Честейн сможет получить желанную награду "Оскар" с третьей попытки. В 2022 году ее номинировали на премию за главную роль в драме "Глаза Тэмми Фэй". За участие в фильме "Цель номер один" она получила "Золотой глобус". Звезда кино умеет воплощаться в роль и не боится экспериментировать с имиджем.

К примеру, для работы в хороре "Багровый пик" актрисе пришлось научиться играть на фортепиано и похудеть на 8 килограммов, чтобы выглядеть в кадре физически истощенной. Честейн любит сниматься в фильмах о женщинах, которые достигли всего сами.

Ранее OBOZREVATEL писал о: