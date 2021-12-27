'Человек-паук: Нет пути домой' побил рекорд пандемийного кинопроката

Популярный приключенческий боевик "Человек-паук: Нет пути домой" производства Sony и Disney, стал первой кинолентой за период пандемии COVID-19, собравшей в мировом прокате более 1 миллиарда долларов. Звание самого кассового фильма новый "Человек-паук" достиг за 12 дней.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что боевик обошел китайскую "Битву при Чосинском водохранилище", которая, к слову, собрала 904,9 миллиона долларов с ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Человек-паук: Нет пути домой" стал третьим по скорости, который достиг такой отметки. Перед ним идут "Мстители: Война бесконечности" (ему потребовалось 11 дней) и "Мстители: Финал" (ему потребовалось 5 дней).

Видео дня

К слову, до появления "Нет пути домой", первым фильмом с такой отметкой за 2021 год был сиквел о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Также примечателен тот факт, что фильм сделал такой рекорд, не показавшись еще в Китае. А страна, как известно, является крупнейшим в мире рынком кинотеатров.

Напомним, премьера "Человек-паук: Нет пути домой" прошла 16 декабря в Украине.

Коротко о фильме:

В сюжете киноленты жизнь и репутация главного героя Питера Паркера, которые оказываются под угрозой из-за негативного персонажа Мистерио. Он раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Паркер пытается исправить ситуацию и обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.

Коротко о главных героях:

Том Холланд – 25-летний английский актёр. Выпускник Лондонской школы исполнительского искусства и технологий. Родом из Кингстона (Великобритания).

Тоби Магуайр – 46-летний американский актёр и продюсер. Широко известен как исполнитель роли Человека-паука в одноимённой трилогии Сэма Рэйми. Родом из Калифорнии (США).

Эндрю Гарфилд – 38-летний американо-британский актёр. Лауреат премии "Тони", а также номинант на премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Родом из Лос-Анджелеса (США).

Зендея – 25-летняя американская актриса, певица, танцовщица и модель. Родом из Калифорнии (США).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что студия Sony Pictures выбрала ведущего и шоумена Александра Педана украинским Человеком-Пауком.