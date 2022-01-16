'Мистер и миссис Смит', 'Зеленый Фонарь' и другие фильмы, которые разрушили браки звезд

Игра актеров, безусловно, должна быть убедительной. Часто звезды настолько "перевоплощаются" в своих персонажей, что размывается граница между экранной и реальной жизнью. В эти моменты любовь "под прицелом" камер – уже не игра.

Так фильмы становятся причиной зарождения новых отношений и расторжения браков. Читайте в материале OBOZREVATEL, какие пары распались в результате съемок в кино.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон ("Мистер и миссис Смит", 2005)

Американские актеры и кинорежиссеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон были в браке на протяжении пяти лет (с 2000 по 2005). Они имели полную гармонию во взаимоотношениях до тех пор, пока Брэд не снялся в ленте "Мистер и миссис Смит".

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По словам экс-жены актера, причиной расторжения отношений стали "разные взгляды на жизнь". Она подала заявление на развод за несколько месяцев до премьеры кинофильма. Позже, в одном из интервью, Питт признался, что влюбился во время съемок в коллегу Анджелину Джоли. Со временем эти слова подтвердились. Через месяц после развода папарацци удалось сфотографировать мужчину с новой избранницей на отдыхе в Африке.

Брэд Питт и Анджелина Джоли ("Лазурный берег", 2015)

Брак актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли длился с 2014 по 2019 год. Но фактически пара не была вместе с 2016. Тогда кинозвезда подала заявление на развод. Проблемы в отношениях начались во время съемок в картине "Лазурный берег".

В фильме говорилось о паре, у которой есть серьезные проблемы с взаимопониманием, из-за чего брак экранных героев был на грани распада. Джоли уже тогда почувствовала, что история ее с Брэдом героев во многом похожа на их собственную. Кроме того, Питт начал серьезно злоупотреблять алкогольными напитками, что не мог контролировать свои эмоции. В 2019 году пара сообщила об окончательном расторжении брака.

Райан Рейнольдс и Скарлетт Йоханссон, Блейк Лайвли и Пенн Бэджли ("Зеленый Фонарь", 2011)

Супергеройская картина DC Comics "Зеленый фонарь" стала причиной распада сразу двух пар. Актеров Райана Рейнольдса и Скарлетт Йоханссон, которые были в браке в течение трех лет, и актеров Блейк Лайвли и Пенна Бэджли, встречавшихся три года.

Блейк и Райан почувствовали, что имеют много общего, поэтому решили действовать радикально – порвать с прошлым и "строить" свое счастье. После 11 месяцев встречаний кинозвезды поженились в 2012 году и уже воспитывают трех дочерей – Джеймс, Бетти и Инес.

Дженнифер Гарнер и Скотт Фоли; Бен Аффлек и Дженнифер Лопес ("Сорвиголова", 2003)

Супергеройский боевик Marvel "Сорвиголова" разлучил американских актеров Дженнифер Гарнер и Скотта Фоли. Тогда же стало известно о разрыве помолвки актера Бена Аффлека и певицы и актрисы Дженнифер Лопес.

В одном из интервью Бен сказал: "Мы встретились с Дженнифер в "Перл Харбор", который все ненавидят, но влюбился в нее в "Сорвиголова". Вот где я нашел свою жену". Влюбленные два года встречались, а потом справили свадьбу. Их брак длился с 2005 по 2018 год.

Сейчас Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе. Пара решила попытаться встречаться снова, после 17 лет с момента расставания. О своем романе они рассказали СМИ в 2021 году.

Том Круз и Мими Роджерс ("Дни грома", 1990)

Всего спустя месяц с начала съемок фильма "Дни грома" у актеров Тома Круза и Мими Роджерс обострились проблемы в отношениях. До этого они ссорились из-за флирта мужчины и слухов о его любовницах.

Роман Тома с коллегой по фильму, Николь Кидман, поставил окончательную точку в его браке. Круз и его новая избранница поженились в 1990 году, через полгода со дня знакомства. В 2001 году пара развелась.

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