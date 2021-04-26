"Оскар-2021": озвучены пять закулисных историй церемонии. Фото

В ночь с 25 на 26 апреля состоялась американская премия "Оскар-2021". И за этот период времени успела случиться не одна неожиданная ситуация или разговор, которые помогли узнать о мировых звездах немного больше.

Так, выяснилось, что трофеи легко перепутать. Это случается по той причине, что они максимально похожи между собой. К примеру, Хлои Чжао, которая была признана лучшим режиссером, и Фрэнсис МакДорманд, которая получила статуэтку за лучшую женскую роль, ощутили этот неловкий момент на себе. Они случайно перепутали свои награды, пишет издание BBC (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ю Чжон Юн не воспользовалась возможностью узнать, как пахнет Брэд Питт, ведь именно он вручал ей статуэтку за лучшую женскую роль второго плана.

А вот известный британский актер Дэниэл Калуя старается как можно реже брать в руки свой смартфон, как стало известно во время его торжественной речи на "Оскаре-2021".

Британская актриса и режиссер Изумруд Феннелл все еще может выйти замуж за Зака ​​Морриса, который стал для нее настоящей опорой и поддержкой за последнее время. Звезда, которая в настоящее время ждет второго ребенка от своего мужа, заявила, "что не против попробовать развить с Заком романтические отношения".

Британский и американский актер Энтони Хопкинс, который получил "Оскар" за лучшую мужскую роль, опубликовал свою речь спустя несколько часов в социальных сетях. Знаменитость заявил, что для него было полной неожиданностью получить награду в свои 83 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что церемония вручения премии "Оскар-2021" проходила в двух локациях – в знаменитом Dolby Theatre и на железнодорожной станции Union Station в Лос-Анджелесе. Не обошлось в этом году и без конфузов, а также технических неполадок.