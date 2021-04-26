Самые неловкие моменты с церемонии вручения премии "Оскар-2021". Фото и видео

Юля Ухина
Юля Ухина
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Самые неловкие моменты с церемонии вручения премии 'Оскар-2021'

В ночь с 25 на 26 апреля состоялась американская премия "Оскар-2021". Мероприятие проходило в двух локациях – в знаменитом Dolby Theatre и на железнодорожной станции Union Station в Лос-Анджелесе.

Не обошлось в этом году и без конфузов, а также технических неполадок. В связи с этим издание BuzzFeed рассказало о самых неловких и смешных моментах прошедшей церемонии (чтобы посмотреть видео и фото, проскролльте до конца страницы).

Самым странным трендом на "Оскаре" стали фальшивые снимки. К примеру, актрисы Виола Дэвис и Мария Бакалова делали вид на красной дорожке, что пьют крепкий алкоголь.

Интервью на красной ковровой дорожке "Оскара" были слишком социально дистанцированными. Ведущих и звезд разделяло заграждение.

Интервью на ковровой дорожке "Оскара" были слишком социально дистанцированными
Звезды и ведущие держали дистанцию на красной дорожке "Оскара"

Еще один неловкий, хотя и очень очаровательный момент. Жена французского драматурга и режиссера Флориана Зеллера подошла и поцеловала его в спину в середине выступления.

Жена Флориана Зеллера поцеловала его в спину в середине выступления

Актер Даниэль Калуя, который получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Иуда и Черный Мессия", произнес неловкую речь на сцене после своей победы.

"Нам нужно отпраздновать жизнь... Моя мама встретила моего отца. У них был секс. Это потрясающе", – заявил он.

Даниэль Калуя произнес неловкую речь после своей победы на церемонии "Оскар"

Во время трансляции церемония награждения "Оскар" в знаменитом Dolby Theatre, казалось, что людей в зале не было. Все это из-за плохого освещения.

Во время трансляции "Оскара" в знаменитом Dolby Theatre, казалось, что людей в зале не было
Во время трансляции "Оскара" в знаменитом Dolby Theatre, казалось, что людей в зале не было

После того как Хлоя Чжао получила награду за лучшую режиссерскую работу за фильм "Земля кочевников", на сцене прозвучала песня "Live and Let Die" ("Живи и дай умереть"), что определенно было странным выбором.

Хлоя Чжао получила награду за лучшую режиссерскую работу за фильм "Земля кочевников"

Во время награждения актриса Холли Берри дважды неправильно произнесла имя Эрика Мессершмидта. Также Бред Питт неправильно произнес имя Ю-Чжон Юна.

Холли Берри дважды неправильно произнесла имя Эрика Мессершмидта
Бред Питт неправильно произнес имя Ю-Чжон Юна

И, наконец, 76-летняя актриса Гленн Клоуз показала странный танец, когда ее спросили, знает ли она песню Спайка Ли "Da Butt":

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2021" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых эпатажных образах знаменитостей на красной дорожке "Оскар" в 2020 году.

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