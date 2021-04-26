Самые неловкие моменты с церемонии вручения премии "Оскар-2021". Фото и видео

В ночь с 25 на 26 апреля состоялась американская премия "Оскар-2021". Мероприятие проходило в двух локациях – в знаменитом Dolby Theatre и на железнодорожной станции Union Station в Лос-Анджелесе.

Не обошлось в этом году и без конфузов, а также технических неполадок. В связи с этим издание BuzzFeed рассказало о самых неловких и смешных моментах прошедшей церемонии (чтобы посмотреть видео и фото, проскролльте до конца страницы).

Самым странным трендом на "Оскаре" стали фальшивые снимки. К примеру, актрисы Виола Дэвис и Мария Бакалова делали вид на красной дорожке, что пьют крепкий алкоголь.

Someone give Viola Davis an Oscar just for this performance of her pretending to take a shot https://t.co/aXVTwTSRna #Oscars pic.twitter.com/NJdHuQJxkF — Variety (@Variety) April 25, 2021

The hottest new trend on the #Oscars red carpet? Taking a fake shot. First Viola Davis, now Maria Bakalova. Who's next? https://t.co/vicN5ufZG5 pic.twitter.com/2pziFzd5Ua — Variety (@Variety) April 25, 2021

Интервью на красной ковровой дорожке "Оскара" были слишком социально дистанцированными. Ведущих и звезд разделяло заграждение.

Еще один неловкий, хотя и очень очаровательный момент. Жена французского драматурга и режиссера Флориана Зеллера подошла и поцеловала его в спину в середине выступления.

Актер Даниэль Калуя, который получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Иуда и Черный Мессия", произнес неловкую речь на сцене после своей победы.

"Нам нужно отпраздновать жизнь... Моя мама встретила моего отца. У них был секс. Это потрясающе", – заявил он.

Во время трансляции церемония награждения "Оскар" в знаменитом Dolby Theatre, казалось, что людей в зале не было. Все это из-за плохого освещения.

После того как Хлоя Чжао получила награду за лучшую режиссерскую работу за фильм "Земля кочевников", на сцене прозвучала песня "Live and Let Die" ("Живи и дай умереть"), что определенно было странным выбором.

Во время награждения актриса Холли Берри дважды неправильно произнесла имя Эрика Мессершмидта. Также Бред Питт неправильно произнес имя Ю-Чжон Юна.

И, наконец, 76-летняя актриса Гленн Клоуз показала странный танец, когда ее спросили, знает ли она песню Спайка Ли "Da Butt":

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2021" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

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