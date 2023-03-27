''Крови не боюсь'': как Валюха из ''Сватов'' стала рупором российской пропаганды и почему считает Кошмал своим ''личным врагом''

Актриса родом из Донецка Татьяна Кравченко, которую зрители знают по роли Валюхи Будько в сериале "Сваты", даже не пытается скрыть свою пророссийскую позицию. Актриса, жившая и работавшая в окружении украинцев, уже много лет цинично поддерживает геноцид своего народа и стала настоящим рупором Кремля.

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Коллег из Украины Кравченко вспоминает только обидными и лживыми словами, продолжая строить карьеру в РФ. OBOZREVATEL решил вспомнить путь, который прошла звезда от любимицы украинцев к предательнице и путинистке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Татьяна Кравченко давно не бывала в Украине, ведь в 2015 году ей запретили пересекать государственную границу из-за поддержки аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Более 8 лет артистка провела в России, где пытается строить карьеру театральной актрисы. Откровенно говоря, не очень удачно. Коллеги звезды жалуются на ее работу и обвиняют в алкоголизме.

Несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения "Валюха" отмалчивалась, но потом заговорила. Когда актрису начали упрекать в молчании, она встала на сторону диктатора Путина.

За звезду еще долго говорили ее знакомые. Так, по словам российского актера театра и кино Эдуарда Радзюкевича, уроженка Донбасса считает Украину "фашистским государством".

Когда Кравченко отважилась на комментарии, ее коллеги из Украины были в шоке. "Валюха" поделилась, что с президентом Зеленским у нее были хорошие отношения, а затем прибегла к клевете, якобы украинский лидер "запрещает разговаривать на русском языке, выпускает убийц и сжигает книги".

Досталось также ее коллеге по "Сватам", экранной внучке Анне Кошмал, которая особенно остро отреагировала на пророссийскую риторику Кравченко. Путинистка назвала украинку "личным врагом", обзывала подлой и неблагодарной.

Уже сейчас "Валюха" открыто заявляет, что геноцид – это правильно, и отказывается объяснять, как она жила и работала среди людей, которым сейчас желает смерти. Впрочем, смелой артистку назвать нельзя, поскольку в зону боевых действий она ездить не решается, однако утверждает, что "не боится крови" и поехала бы на фронт работать медсестрой, будь помладше.

Ранее OVOZREVATEL писал, что роль Людмилы Васнецовой, мамы пяти девочек в сериале "Папины дочки", сыграла уроженка Одессы Нонна Гришаева. С началом полномасштабной войны она заняла молчаливую позицию, хотя иногда все же продвигает в массы пропагандистские нарративы.

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