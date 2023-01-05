В России исчезла ''Валюха'' из ''Сватов'', поддержавшая войну в Украине

Актриса родом из Донецка Татьяна Кравченко, которую зрители знают прежде всего по роли Валюхи Будько в сериале "Сваты", пропала без вести. В России, где она продолжает жить и работать, забили тревогу.

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Она подставила своих коллег по театру и не появилась на запланированном спектакле, где должна была сыграть перед несколькими тысячами зрителей. Об этом сообщил актер Стас Садальский в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Утро подарило форс-мажор в виде не приехавшей на спектакль Кравченко. Все попытки связаться с Татьяной оказались тщетными. От предложения сломать дверь ее квартиры отказались, ситуацию это уже не спасло бы – самолеты из Москвы в Питер не летают так быстро", – написал он.

На телефонные звонки своих коллег и знакомых Кравченко не ответила до сих пор, а в комментариях под постом обескураженные россияне придумывают различные версии по ее исчезновения.

Российские пропагандисты также не смогли связаться с актрисой, однако взяли комментарий у разных инсайдеров.

Так, Газета.ru заявила, что у Кравченко проблемы со здоровьем, а "Московский комсомолец", ссылаясь на свои данные, оправдал актрису тем, что она якобы тяжело переживает смерть экс-главы российского Верховного Совета Руслана Хасбулатова.

Стоит добавить, что Татьяна Кравченко с начала полномасштабной войны в Украине продолжает работать в Москве и гастролировать по России, умалчивая о войне на родине. Ее полностью устраивает геноцид украинцев и заработная плата кровавыми рублями.

Как известно, в 2015 году Татьяне Кравченко был запрещен въезд на территорию Украины из-за того, что она поддержала аннексию Крыма Россией и оккупацию Донбасса.

Ранее OBOZREVATEL писал, что звезда "Сватов" планировала выступить в оккупированном Донецке, но поездка не состоялась. Почему – читайте по ссылке.

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