''Сжигает книги, выпускает убийц'': звезда ''Сватов'' высказалась о Зеленском, осудив поведение Запада

Предательница Украины Татьяна Кравченко вслед за путинистом Радзюкевичем решила вспомнить сотрудничество с Владимиром Зеленским. Она возмущена поступками президента Украины и верит "мифам", которыми путинский режим "кормит" всех россиян. Кроме того, актриса возненавидела Запад, ведь он помогает нашей стране победить РФ.

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Как пишут росСМИ, звезда "Сватов" в прошлом считала главу Украины "неплохим человеком". Однако власть, по словам Кравченко, негативно повлияла на Зеленского, и теперь, кроме ненависти, она ничего к нему не испытывает.

"Володя Зеленский… Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг такая ненависть. Теперь запрещает на Украине говорить по-русски, сжигает книги, выпускает убийц… Зачем? Может, это оттого, что он президентом стал? И что хорошего он сделал? Он ни одного пункта предвыборной программы не выполнил", – выдала путинистка в передаче "Жизнь и судьба" на пропагандистском канале "Россия 1".

Кроме того, ярая фанатка кровавого тирана заявила, что цель Запада – властвовать над всем миром. 69-летняя Кравченко уверяла, что не намерена лезть в политику, но "нынешняя обстановка" вынуждает ее это делать. "Это не сейчас началось, уже давно. Что им всем надо? Властвовать?! У себя бы разобрались", – высказалась предательница о странах-партнерах Украины.

По традиции, актриса не смогла не упомянуть "любимую" коллегу Кошмал. Артистка родом из Донецка до сих пор крайне возмущена нелестными словами 28-летней Анны, утверждая, что девушке "промыли мозги".

"Я в ужасе! Не знаю, откуда у нее это все, кто ей там мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной. Почему у нее созрела такая ненависть к нам? Она теперь – мой личный враг, получается", – резюмировала Кравченко.

Как писал OBOZREVATEL, один из главных пропагандистов РФ Владимир Соловьев нецензурно обругал российского юмориста Семена Слепакова, который записал саркастическую колыбельную об оккупантах, погибающих в Украине. Он назвал согражданина "гнидой" и "д*рьмом".

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