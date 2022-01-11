Как за 24 года изменились актеры фильма 'Титаник'. Фото

Легендарный фильм Джеймса Кэмерона "Титаник" вышел на экраны в 1997 году. Это история о морской катастрофе 1912 года и романтической истории любви двух людей, из которых выжить удалось только девушке. Эта кинолента получила 11 "Оскаров" и до сих пор остается одной из самых популярных.

С момента премьеры Титаника прошло 24 года. OBOZREVATEL рассказывает, как изменились актеры, сыгравшие в трогательной картине.

Кейт Уинслет (46 лет)

Британская актриса Кейт Уинслет сыграла в фильме роль Роуз Дьюитт. На момент съемок ей было всего 22 года. Героиня кинозвезды – богатая девушка из Великобритании, которая любит читать Фрейда, увлекается шедеврами Пикассо и мечтает хоть чуть-чуть нарушать строгие правила светского общества.

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Благодаря игре в Титанике Уинслет быстро стала узнаваемой. Ее режиссеры часто приглашали играть в лентах и сериалах, которые были не менее успешными – "Вечное сияние чистого разума" (2004), "Мейр из Исттауна" (2021), "Дивергент" (2014) и "Месть от кутюр" (2015). Кейт до сих пор продолжает сниматься в кино.

Леонардо Ди Каприо (47 лет)

Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо прошел кастинг на роль Джона Доусона в 23 года. Его экранный герой – бедный художник, пассажир третьего класса. Он был горячо влюблен в Роуз, которую на борту судна спас от гибели.

После роли в "Титанике" Лео начал сниматься у лучших режиссеров Голливуда. В 2016 году актер получил долгожданный "Оскар" за роль в кинокартине "Выживший" (2015). Не менее удачными стали фильмы "Большой Гэтсби" (2013), "Дорога перемен" (2008) и Однажды в Голливуде (2019). В конце 2021 года стремительную популярность получила лента "Не смотрите наверх", где Ди Каприо досталась главная роль.

Билли Зейн (55 лет)

Американский актер и продюсер Билли Зейн сыграл в "Титанике" Каледона Хокли, жениха Роуз и богатого наследника промышленной империи. Этот экранный персонаж очень ревнив и нервный.

Роль в этом культовом фильме стала самой удачной за всю историю карьеры Зейна. До "Титаника" Билли снялся в ленте "Фантом" (1996), а после – в серии фильмов "Снайпер" и в многочисленных сериалах, самый популярный из которых – "Обвиняемая" (2016).

Фрэнсис Фишер (69 лет)

Американская актриса Фрэнсис Фишер в 45-летнем возрасте сыграла экранного персонажа Руфь – маму Роуз. Эта героиня мечтала, чтобы дочь вышла замуж за богача. Ведь после смерти ее (Руфь) состоятельного супруга начались проблемы с деньгами.

Эта роль Фишер стала самой известной за всю ее карьеру. После успеха в "Титанике" звезда продолжила съемки в кино и сериалах. В 2020 году она появилась в фильме Netflix "Пара на праздники", а позже ей досталась роль в печально известном вестерне "Ржавчина", премьера которого запланирована на 2022 год. Печальная, потому что именно в этой ленте Алек Болдуин случайно выстрелил в украинского оператора Галину Гатчинс.

Виктор Гарбер (72 года)

Канадский актер и певец Виктор Гарбер сыграл в "Титанике" в 48-летнем возрасте. Ему досталась роль главного конструктора Томаса Эндрюса, реальной исторической личности, погибшего на борту своего же судна.

Хотя Гарберу удалось убедительно сыграть своего персонажа, эта его роль – не самая яркая в карьере. Более узнаваемых героев Виктор сыграл в лентах "Блондинка в законе" (2001) и "Неспящие в Сиэтле" (1993), а также в сериале "Флэш". В настоящее время актер продолжает сниматься в американских и канадских сериалах.

Кэти Бэйтс (73 года)

Американской актрисе и режиссеру Кэти Бэйтс досталась роль Молли Браун – реальной исторической личности, выжившей на "Титанике".

Кинозвезда была популярной еще в конце 70-х годов прошлого века, но именно роль в этом фильме стала одной из самых узнаваемых. В 2018 году Бэйтс сыграла в двух сезонах сериала "Американская история ужасов". Сейчас крайне редко появляется в кино и на светских мероприятиях.

Сьюзи Эймис (59 лет)

Американская актриса и фотомодель Сьюзи Эймис сыграла внучку Роуз – Лиззи Калверт. Сейчас звезда – мама 4 детей и жена режиссера "Титаника" Джеймса Кэмерона, с которым начала встречаться во время съемок в фильме.

После роли в легендарной киноленте Эймис бросила актерскую деятельность. Она активно занимается общественной деятельностью – основала организации, занимающиеся проблемами изменения климата и популяризацией качественных продуктов.

Йоан Гриффидд (48 лет)

Валлийский актер театра и телевидения Йоан Гриффидд сыграл пятого офицера Гарольда Лоу. Сейчас он женат на актрисе Элис Эванс, с которой воспитывает двух дочерей.

После роли в "Титанике" Йоан продолжил заниматься актерством. Самые популярные фильмы, где снимался Гриффидд, – "Невыносимые боссы" (2011), "Санктум" (2011), "Агент Ева" (2020), "Фантастическая четверка" (2005) и "Король Артур" (2004). Сейчас звезда является спонсором фонда "Trust PA foundation", который помогает людям с параличом.

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