Выжившие на Титанике: в сети появились уникальные снимки

Опубликованы невероятные фотографии людей, которые смогли выжить на Титанике. Они были сделаны одним из первых информационных агентств Америки.

Так, на снимках можно увидеть 13-летнюю Фэй Хаббард, которая с гордостью демонстрирует пропагандистскую работу маленького мальчика с надписью "Американская суфражистка". Об этом пишет Dailymail (фото можно посмотреть ниже).

На следующем кадре изображены двое сирот с Титаника – Мишель, четыре года, и Эдмон Навратил, которому два. Их отец взял себе имя Луи Хоффман, чтобы подняться на борт корабля, и погиб, когда в апреле 1912 года затонул RMS Titanic.

Есть на архивных фото и известные политики того времени: солдаты загружают обтянутый флагом гроб бывшего мэра Нью-Йорка Джона Пурроя Митчела в фургон, а Теодор Рузвельт и другие официальные лица почтительно держат свои шляпы в 1918 году.

На других кадрах позировала королевская семья: на одном из портретов 1900 года изображен король Георг V, стоящий рядом со своей женой Марией Текской. Сестры принца Филиппа, принцесса Маргарита и Феодора Греческие, которые сидели в кресле маленькими, тоже запечатлены в этой коллекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились уникальные фото подлодки СССР времен холодной войны. Судно Б-143 класса "Фокстрот" преследовала корабли НАТО во время холодной войны, и прослужила 31 год, начиная с 1960.