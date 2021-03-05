Выжившие на Титанике: в сети появились уникальные снимки

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Шоу
1,5 т.
Появились исторические фото людей, которые выжили на Титанике

Опубликованы невероятные фотографии людей, которые смогли выжить на Титанике. Они были сделаны одним из первых информационных агентств Америки.

Так, на снимках можно увидеть 13-летнюю Фэй Хаббард, которая с гордостью демонстрирует пропагандистскую работу маленького мальчика с надписью "Американская суфражистка". Об этом пишет Dailymail (фото можно посмотреть ниже).

На следующем кадре изображены двое сирот с Титаника – Мишель, четыре года, и Эдмон Навратил, которому два. Их отец взял себе имя Луи Хоффман, чтобы подняться на борт корабля, и погиб, когда в апреле 1912 года затонул RMS Titanic.

Есть на архивных фото и известные политики того времени: солдаты загружают обтянутый флагом гроб бывшего мэра Нью-Йорка Джона Пурроя Митчела в фургон, а Теодор Рузвельт и другие официальные лица почтительно держат свои шляпы в 1918 году.

На других кадрах позировала королевская семья: на одном из портретов 1900 года изображен король Георг V, стоящий рядом со своей женой Марией Текской. Сестры принца Филиппа, принцесса Маргарита и Феодора Греческие, которые сидели в кресле маленькими, тоже запечатлены в этой коллекции.

Принцесса Маргарита и принцесса Феодора Греческае
Король Георг V со своей женой
Гроб с телом бывшего мэра Нью-Йорка Джона Пурроя Митчела загружают в вагон в 1918 году
Дороти Фрукс была писателем, издателем, военным офицером
13-летняя суфражистка Фэй Хаббард (слева)
Французский ювелир Пьер Картье со своей семьей
Профессиональный боксер Джек Демпси позирует в костюме в 1895 году
Президент Уильям Х. Тафт (на фото в центре) в 1910 году в Вашингтоне на бейсбольном матче

Как сообщал OBOZREVATEL, появились уникальные фото подлодки СССР времен холодной войны. Судно Б-143 класса "Фокстрот" преследовала корабли НАТО во время холодной войны, и прослужила 31 год, начиная с 1960.

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