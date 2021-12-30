Увлечение или скепсис от 'Не смотрите вверх': что думают критики о нашумевшем фильме

24 декабря на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера комедии в жанре политической сатиры Адама Маккея "Не смотрите наверх" (Don't Look Up). Эта лента заинтересовала большое количество зрителей не только интригующим трейлером, но и своим звездным актерским составом: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт и другие.

Учитывая стремительный рост популярности картины и положительные отзывы в соцсетях, OBOZREVATEL рассказвает, что о ней пишут кинокритики со всего мира.

Вкратце о сюжете фильма "Не смотрите наверх"

В ленте речь идет о двух ученых, которые открыли комету. Ее траектория совпадает с Землей, и, по предварительным подсчетам, уже через полгода она может уничтожить нашу планету. Ученые получают спецзадание – чтобы предупредить человечество о неизбежной угрозе всему живому. Самое удивительное, что никого, кроме астрономов, эта новость не волнует.

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Леонардо Ди Каприо – о собственном видении идеи фильма

Американский актер Леонардо Ди Каприо – активист в борьбе с изменениями климата. Он в выпуске Netflix Film Club прокомментировал концепцию фильма. По его словам "Не смотрите наверх" – "отражение современной культуры и нашей неспособности слышать и прислушиваться к научной истине". Он добавил, что авторы стремились показать не только то, как современное человечество может действовать в случае опасности, но и обратную сторону – какие решения принимают мировые лидеры.

Кроме того, Лео считает, что цель этого фильма – обратить внимание человечества на то, что оно не вечно: его исчезновение не так и "далеко", если мы не будем заботиться об окружающей среде. "Многие люди, несмотря на научные доказательства, не хотят слышать об изменениях климата. А они из года в год просматриваются более четко и это касается каждого", – отметил актер. В заключение он поблагодарил режиссера фильма, Адама Маккея, который грамотно поднял актуальную проблему и подал ее в виде сатиры.

Что говорят критики о картине "Не смотрите наверх"

Мнения кинокритиков разошлись. Одни советуют чуть ли не каждому посмотреть эту киноленту, тогда как другие считают, что фильм никакой пользы не принесет зрителям. Все же, преобладают положительные отзывы.

1. Киножурналистка из издания IndieWire, Энн Томпсон, написала, что эта работа Адама Маккея – "смертельно серьезная и веселая комедия о конце света", в которой объединились фильмы "Меланхолия" и "Доктор Стрейнджлав" с лучшим актерским ансамблем – Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип. Она добавила, что Леонардо искал проект, который привлек бы внимание общества к климатическому кризису.

2. Журналист The Hollywood Reporter, Скотт Файнберг, как и Энн Томпсон, сравнил "Не смотрите наверх" с лентой "Доктор Стрейнджлав". По его мнению, новый фильм – напоминание для человечества, что станет с миром, если мы в ближайшее время не объединим усилия для его сохранения. Актерский состав он назвал "лучшей кастой всех времен" и посоветовал зрителям посмотреть фильм до последних титров.

3. Американский журналист Эрик Дэвис из Rotten Tomatoes после просмотра фильма тоже советует киноманам выкроить время для этой антиутопической истории. "Мы знаем, как в Соединенных Штатах отреагировали на апокалипсисы в других сюжетах фильмов. А как мы действовали бы на самом деле? "Не смотрите наверх" – веселая, но и жуткая сатира о том, как мы можем повлиять на ситуацию. Все в фильме будет так, как вы и думаете, но все же интересно", – написал он на своей странице в Twitter.

4. Автор издания Variety, Джаз Тангчай, считает, что главные актеры "Не смотрите наверх" благодаря блестящей игре получат "Оскар". "Фильм безусловно оценят", – заметила она.

5. Мэй Абдулбаки, автор издания Screen Rant убеждена, что фильм Маккея получился смелым, с резкими комментариями, растущим чувством тревоги и комическими элементами. По ее мнению, "все это делает фильм незабываемым".

6. Журналистка из издания Vulture, Элисон Уилмор, считает, этот фильм вряд ли заставит людей подумать о проблеме изменения климата и тем более они не пересмотрят свой образ жизни.

7. Брайан Лоури, автор из CNN, отметил, что эта провокационная сатира иногда "сбивается с курса", потому что режиссер пытался охватить слишком много проблем.

8. Кинокритик Питер Брэдшоу в The Guardian написал, что "Не смотрите наверх" напоминает скетч для ночного ток-шоу, где нет качественного юмора и серьезности, на которые претендует сюжет.

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