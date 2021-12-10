Алек Болдуин обратился к фанатам из-за фильма 'Ржавчина' и убийства Гатчинс. Открытое письмо

Американский актер Алек Болдуин обратился к фанатам фильма "Ржавчина", присоединившись к съемочной команде в открытом письме. Группа из 25 человек настаивает на продолжении съемок, чтобы почтить память Галины Гатчинс.

Авторы письма убеждены, что смерть оператора – несчастный случай, поэтому фильм должен выйти в свет. Официальное обращение артист опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Команда причастных к съемкам "Ржавчины" написала "тем, кого это может касаться", что вынуждены были пойти на этот шаг из-за неадекватного освещения трагедии.

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Им хотелось на своем опыте объяснить, почему фильм должен выйти в прокат. По словам авторов, они и раньше участвовали в создании фильмов, где на площадке царила опасная атмосфера. Во время съемок вестерна не было никаких предпосылок для трагедии, ведь об актерах и персонале хорошо заботились.

"Во время съемок "Ржавчины" наш график работы и заработная плата были справедливыми и соответствовали ожиданиям", – написали они.

Кроме этого они подчеркнули, что сейчас важнее почтить память погибшей и пересмотреть правила использования огнестрельного оружия.

"Отражение съемочного процесса "Ржавчины" как беспорядочной, опасной и эксплуататорской рабочей площадки – ошибочно и отвлекает от важнейшего: почтения памяти Галины Гатчинс и необходимости найти современные альтернативы устаревшим методам использования огнестрельного оружия и техники безопасности", – говорится в письме.

В конце письма персонал и актеры поблагодарили своих близких и знакомых за поддержку, попросили людей проявить вочувствие до конца расследования и подчеркнули, что обращение не было написано под давлением продюсеров.

Напомним, что 21 октября съемки "Ржавчины" прекратились из-за несчастного случая. Алек Болдуин случайно выстрелил в украинского оператора Галину Гатчинс, которая в результате умерла в больнице. В настоящее время продолжается расследование.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Алек дал первое большое интервью, в котором назвал виновных в трагедии. Также он подчеркнул, что сердце его чисто перед Богом.