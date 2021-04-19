Как создавалась финальная сцена "Титаника": раскрыта идея режиссера

В китайских кинотеатрах состоялась премьера документальной ленты под названием "Шесть", в которой рассказывается история о восьми китайских пассажирах третьего класса на легендарном Титанике: Ах Лам, Фанг Ланг, Лен Лам, Чеонг Фу, Чанг Чип, Лин Хи, Ли Бинг и Ли Лин.

После столкновения корабля с айсбергом двое мужчин погибли, пятеро сбежали с лайнера на спасательных шлюпках, а восьмой – Фанг Ланг – смог спастись с помощью деревянной доски, за которую он отчаянно держался посреди бушующего океана. Об этом пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Именно эта реальная история была взята за основу для финальной сцены в "Титанике" кинорежиссера Джеймса Кэмерона. Ведь в конце фильма главные герои держатся за деревянную доску, чтобы выжить.

В фильме "Шесть" в центре внимания окажутся китайцы и невероятная история их спасения. Режиссерами новой киноработы являются Артур Джонс и Стивен Шванкерт.

Всего через день после прибытия в Нью-Йорк шестеро мужчин подверглись критике со стороны прессы из-за Закона об исключении китайцев. Когда исследовательская группа The Six нашла потомков выживших, некоторые даже не подозревали, что их родственники были на борту корабля, потому что они никогда не говорили о катастрофе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы невероятные фотографии людей, которые смогли выжить на Титанике. Они были сделаны одним из первых информационных агентств Америки.