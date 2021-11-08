На съемках продолжения "Секса в большом городе" появился Мистер Биг: фото и подробности о сиквеле

На съемках "И просто так..." – сиквела популярного сериала HBO "Секс в большом городе" – появился 66-летний актер Крис Нот, исполнитель роли Мистера Бига. Кинематографисты работали над сценой, где мужчина катался по Нью-Йорку на карете вместе с 56-летней Сарой Джессикой Паркер, играющей главную героиню истории Кэрри Брэдшоу.

Съемки состоялись в воскресенье, 7 ноября. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядели актеры и что ждет зрителей в продолжении культового сериала (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В сети давно ходили слухи насчет того, как сценаристы повернут отношения Кэрри с любовью всей ее жизни. Некоторые даже предполагали, что Мистер Биг умрет, так как в интернет слили информацию об эпизоде с похоронами в новых сериях.

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Бурно обсуждался и поцелуй Паркер на съемочной площадке с коллегой Джоном Тенни. Предполагалось, что персонаж последнего будет новым возлюбленным главной героини, а ее отношения с Мистером Бигом подойдут к концу.

Подробности сюжета сиквела, конечно же, раньше времени не раскрываются. Однако в сеть попали фотографии, доказывающее – фанаты точно увидят Мистера Бига в "И просто так...".

Фотографы запечатлели, как самая знаменитая пара сериала на фоне ночного города каталась на карете.

Судя по снимкам, Паркер и Нот тепло общались и вне камер, обнимались, смеялись и выпивали вместе.

Отметим:

"И просто так...", рассказывающий о современном мире в условиях пандемии, будет включать в себя 10 эпизодов по 30 минут.

Первые серии планируют показать на американском телеканале HBO Max уже в декабре 2021 года .

В новом сезоне сериала вместо героини Саманты Джонс, которую играла актриса Ким Кэтролл, появится бесполый комик Че Диаса. Его роль исполнит актриса мексиканского происхождения Сара Рамирес.

"Секс в большом городе" выходил с 1994 по 2004 год. Его рейтинг на IMDb – 7,2 из 10.

В сети уже появился первый короткий тизер нового сезона сериала.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре этого года умер Уилли Гарсон, который играл Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе". Также он работал в сериалах "Друзья", "Белый воротничок", "Секретные материалы", "Квантовый скачок", "C.S.I.: Место преступления". Мужчине было 57 лет.