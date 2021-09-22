Умер звезда 'Секса в большом городе' Уилли Гарсон

Скончался известный американский актер, звезда сериалов "Друзья" и "Секс в большом городе" Уилли Гарсон. Ему было 57 лет.

Причина смерти пока неизвестна. Об этом сообщил продюсер Майкл Патрик Кинг, передает издание Variety (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Продюсер отметил, что Гарсон "отдавал на съемках все, даже когда был болен".

"Его талантов всем будет не хватать", – подчеркнул продюсер.

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Гарсон родился в городе Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Получил степень в университете Веслина, учился в Йельской Школе Драмы.

Снялся в более чем 50 фильмах, играл небольшие роли. Наиболее известен по ролям Стэнфорда Блэтча в сериале "Секс в большом городе" и Моззи в сериале "Белый воротничок".

Исполнил небольшую эпизодическую роль в сериале "Твин Пикс", а также в кинолентах "Друзья", "Секретные материалы", "Квантовый скачок" и C.S.I.: Место преступления.

В 2009 году усыновил семилетнего мальчика Нейтана.

Всего на его счету более 160 ролей в различных сериалах и кинолентах.

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