В стране-террористке России после двух месяцев обсуждений и попыток показать "санкционное" голливудское кино решили все же "отказать в прокатном удостоверении фильмов "Оппенгеймер" и "Барби". Министерство культуры выступило с заявлением о том, что иностранные ленты не отвечают задачам "по сохранению и укреплению традиционных русских духовных ценностей".

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Но зрителей поспешили утешить – насладиться кино из-за границы скоро станет возможно. Россия уже готовятся приобрести права на показ фильмов из "дружественных" Африки, Бразилии и Китая, пишут росСМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Следует заметить, что россияне не слишком радостно приняли новость о цензуре голливудского кино, которое в стране хотели показывать незаконно. Минкульту вспомнили, что совсем недавно в кинотеатрах крутили отвратительную работу "Непостредственно Каха 2", где толеровали изнасилование.

Известный российский кинообозреватель Евгений Блажин высмеял позицию Минкульта и поинтересовался, какие ценности должно нести кино. В комментариях к его посту министерство обозвали "клоунами".

Разочарованным зрителям предложили альтернативу – отечественное кино. За год в России таких появилось аж три, один из которых – придурковатая пропаганда о войне.

"Российский прокат насыщен качественными отечественными премьерами. В 2023 году уже вышли такие большие релизы, как семейная картина "Чебурашка", ставшая самым кассовым фильмом в истории отечественного кинематографа, художественный фильм "Вызов", фильм об истории России "Свидетель", – говорится в заявлении заместителя главы Минкульта РФ Андрея Малышева.

На последнем хочется остановиться подробнее, ведь "Свидетель" имеет непосредственное отношение к Украине. Лента, которую пропагандисты сняли о геноциде в Киевской области, собрала в среднем 4 человека на сеансах.

Напомним, всего месяц назад в России выставили афиши с премьерами "Барби" и "Оппенгеймера", которые якобы должны были ввезти в страну из Армении.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые россияне не дождались решения Минкульта и начали показывать иностранные ленты прямо на крыше. Их "простые" люди скачали с пиратских сайтов с рекламой.