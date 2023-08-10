'Нормальная альтернатива для 'простых' людей': россияне эпично опозорились показом 'Барби', записанным из кинотеатра с рекламой

Граждане страны-террористки России эпично опозорились в Тюмени, где устроили показ пиратской версии фильма "Барби", скачанной из интернета. Организаторы киновечера отыскали и использовали ленту, которую кто-то незаконно снял в одном из кинотеатров мира.

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Российские актеры дубляжа быстро перевели запись, сайт наклеил рекламу ставок на спорт, а тюменцы заплатили деньги, чтобы посмотреть на это недоразумение. Организатор позорного мероприятия назвал такой способ просматривать кино без лицензии "нормальной альтернативой для простых людей" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Показы фильма под открытым небом прошли 8 и 9 августа. Зрителей предупредили, что поклонникам 4к качества и хорошего звука лучше дождаться цифрового релиза в ноябре. Всех остальных пригласили посмотреть экранную запись и "довериться организаторам".

Стоила возможность прикоснуться к голливудскому кинематографу от 300 до тысячи рублей. Напомним, что за разрешение россияне не заплатили ни копейки, но им бы и не дали возможность транслировать "Барби" в РФ из-за санкций.

Один из организаторов вечера по имени Владимир заявил, что понимает реакцию людей, которые говорят, что его действия являются незаконными и нечестными по отношению к правообладателям. Но поскольку совести у Владимира нет, это понимание никак не поколебало его намерения заработать деньги.

"Для простых людей, желающих провести вечер, это вполне нормальная альтернатива в условиях отсутствующих больших картин в кинопрокате", — сказал он. Россиянин добавил, что его версия содержит рекламу казино и ставок на спорт, но до следующего показа водяные знаки попытаются убрать.

Кстати, россияне уже месяц обсуждают возможность показать ленты "Барби" и "Оппенгеймер" в своих кинотеатрах, несмотря на то, что это незаконно. В одном из городов даже появились плакаты с фильмами, а в СМИ просочилась информация, что Армения будет поставлять России оригинал, который они переведут и запустят в кинотеатрах.

Ранее OBOZREVATEL писал, что зрители обнаружили в "Барби" малозаметную, но важную отсылку на исторических врагов Mattel. В киноленте неожиданно появились "куклы" Bratz, в свое время создававшие конкуренцию для компании Mattel.

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