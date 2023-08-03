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В России нашли позорный способ, как показать "Барби" и "Оппенгеймера" в кинотеатрах, и раскрыли поставщика "санкционки"

Катерина Малай
Кино
2 минуты
756
В России нашли позорный способ, как показать 'Барби' и 'Оппенгеймера' в кинотеатрах, и раскрыли поставщика 'санкционки'

Российские СМИ "взорвались" радостной новостью – кинотеатры РФ нашли способ, как показать россиянам популярные голливудские ленты "Барби" и "Оппенгеймер". В стране-террористе, где из каждой щели кричали о преимуществах отечественного кинематографа, с нетерпением ждут санкционные фильмы.

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Кое-где уже выставили афиши с премьерами, которые цивилизованный мир может смотреть уже несколько недель. На радостях пропагандисты даже раскрыли своего поставщика "санкционки" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уже в этом месяце кинопрокатчики России готовятся заработать на зрителях, ни копейки не заплатив американским киностудиям. Они открыто продемонстрировали, что готовы позорно воровать фильмы, лишь бы прикоснуться к иностранному кинематографу.

В России нашли позорный способ, как показать "Барби" и "Оппенгеймера" в кинотеатрах, и раскрыли поставщика "санкционки"

По данным пропагандистов, ранее голливудское кино им снабжал Казахстан, однако стране доступно объяснили, что это чревато неприятными последствиями. Теперь фильмы россиянам якобы предоставит Армения.

В России нашли позорный способ, как показать "Барби" и "Оппенгеймера" в кинотеатрах, и раскрыли поставщика "санкционки"

Российские актеры дубляжа его переведут, а кинопрокатчики покажут по всей стране. В сети пиратские копии начали распространять уже давно. Это незаконно снятое в кинотеатре видео с российской озвучкой и испанскими субтитрами. Где показывали это безобразие, пока неизвестно.

В России нашли позорный способ, как показать "Барби" и "Оппенгеймера" в кинотеатрах, и раскрыли поставщика "санкционки"

Заметим, что россияне не в первый раз придумывают смехотворные способы обходить санкции. Так, российские издатели решили позорно зарабатывать на книгах зарубежных авторов, не продавших права стране-террористу.

Как известно, в Украине фильмы "Барби" и "Опенгеймер" показывают с июля 2023 года. В сети этому противостоянию даже дали название – "Барбигеймер". Победу, по подсчетам кассовых сборов, одержала "розовая" кинолента от Греты Гервиг. За первые выходные в прокате "Барби" собрала 300 млн долларов кассовых сборов.

И первый, и второй фильм, несмотря на многомиллионные кассовые сборы, успел обзавестись хейтерами. Киноманы по всему миру обнаруживают ляпы и исторические неточности в фильмах. Некоторые из них вызвали громкие международные скандалы. Подробнее – по ссылке здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что зрители обнаружили в "Барби" малозаметную, но важную отсылку на исторических врагов известной куклы. В киноленте неожиданно появились "куклы" Bratz, в свое время создававшие конкуренцию для компании Mattel.

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