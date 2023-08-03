В России нашли позорный способ, как показать 'Барби' и 'Оппенгеймера' в кинотеатрах, и раскрыли поставщика 'санкционки'

Российские СМИ "взорвались" радостной новостью – кинотеатры РФ нашли способ, как показать россиянам популярные голливудские ленты "Барби" и "Оппенгеймер". В стране-террористе, где из каждой щели кричали о преимуществах отечественного кинематографа, с нетерпением ждут санкционные фильмы.

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Кое-где уже выставили афиши с премьерами, которые цивилизованный мир может смотреть уже несколько недель. На радостях пропагандисты даже раскрыли своего поставщика "санкционки" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Уже в этом месяце кинопрокатчики России готовятся заработать на зрителях, ни копейки не заплатив американским киностудиям. Они открыто продемонстрировали, что готовы позорно воровать фильмы, лишь бы прикоснуться к иностранному кинематографу.

По данным пропагандистов, ранее голливудское кино им снабжал Казахстан, однако стране доступно объяснили, что это чревато неприятными последствиями. Теперь фильмы россиянам якобы предоставит Армения.

Российские актеры дубляжа его переведут, а кинопрокатчики покажут по всей стране. В сети пиратские копии начали распространять уже давно. Это незаконно снятое в кинотеатре видео с российской озвучкой и испанскими субтитрами. Где показывали это безобразие, пока неизвестно.

Заметим, что россияне не в первый раз придумывают смехотворные способы обходить санкции. Так, российские издатели решили позорно зарабатывать на книгах зарубежных авторов, не продавших права стране-террористу.

Как известно, в Украине фильмы "Барби" и "Опенгеймер" показывают с июля 2023 года. В сети этому противостоянию даже дали название – "Барбигеймер". Победу, по подсчетам кассовых сборов, одержала "розовая" кинолента от Греты Гервиг. За первые выходные в прокате "Барби" собрала 300 млн долларов кассовых сборов.

И первый, и второй фильм, несмотря на многомиллионные кассовые сборы, успел обзавестись хейтерами. Киноманы по всему миру обнаруживают ляпы и исторические неточности в фильмах. Некоторые из них вызвали громкие международные скандалы. Подробнее – по ссылке здесь.

Ранее OBOZREVATEL писал, что зрители обнаружили в "Барби" малозаметную, но важную отсылку на исторических врагов известной куклы. В киноленте неожиданно появились "куклы" Bratz, в свое время создававшие конкуренцию для компании Mattel.

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